【觀察】兩岸真正的「地動山搖」來了，而且只是前菜

4月9日，大陸宣布2020年起陸生赴台暫停，原本在台灣就讀的陸生可以依個人選擇繼續學業。自2011年起大陸學生可申請台灣高校後，陸生赴台讀大學的人數曾經一度創下高峰，成為兩岸互聯網上的熱門討論，更有陸生在台灣參與學生會主席選拔、出書。

2012年大陸作者韓寒寫下轟動兩岸的「太平洋的風」讚美台灣人情，2015年大陸高中生赴台灣高校就讀學士學位的達到1967人的高峰。2019年，這個數字剩下702人。

大陸宣布暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作。台陸委會發言人邱垂正指陸 方罔顧陸生的權益。（中央社）

大陸學生赴台意願在降低，這個從2016之後說到現在，近兩年申請上台灣高校的陸生有些笑稱，自己可能是「末代陸生」，未料沒過多久成為現實。近兩三年大陸互聯網對於「去台灣唸書」大多隻剩下一句──為什麼要去？

什麼樣的人去台灣唸書？為什麼要去？

先看台灣負責招收陸生的「陸生聯招會」給出的數據。2011年首屆赴台陸生(學士學位)的有724人，而後2013年上升到1,209人，2014年1,760人、到2015年的1967人是高峰。2016年是1657人，2017年降到1000人以下，2019年降到702人。

但是赴台灣高校就讀碩士、博士學位者是增加的。以碩士學位為例，2014年陸生在台讀碩士者是595人，2015到2017都穩定在700至800人，到2018年為911人，2019年更升到984人。

碩士學位中自然有一部分是在台灣讀本科的陸生直升的，另一部分則是有大陸本科文憑為保證（至少往後回大陸找工作並不發愁），出於進修順帶看看台灣的心態。加上台灣好的高校學士學位開放給陸生的名額不多，過去許多陸生是申請上名額多的台灣私立高校，而碩士、博士相對更多地能讀到好的台灣高校，且費用划算。

不少在台陸生會積極參與公眾活動、爭取權益。（多維新聞）

從媒體報道可以發現，過去一些申請到台灣就讀學士學位的陸生有着不錯的高考成績，可以申請不錯的大陸院校。「小時候看台灣偶像劇的情懷」是一些陸生給的答案。

過去大陸論壇上太多文章在解釋，要不要去台灣、應不應去台灣、費用和政策如何──這些如今都走入歷史。面對這樣的局面，一名大四陸生簡單表示「意料之中，感情上又難過」，「幸好當初也沒有打算在台灣讀碩士，現在能畢業就好，畢業之後就出國了。」

「陸生是塊磚，哪裏需要往哪裏搬」

2012年，第一屆來台陸生蔡博藝出版《我在台灣，我正青春》；2013年時在台灣就讀研究生的劉二囍完成徒步環島台灣，並在台灣出版著作；同是第一屆來台陸生的餘澤霖，屢次以陸生身分在台灣及西方媒體上發表看法，呼籲台灣重視陸生健保議題等。

陸生，在台灣曾經非常活躍，甚至肩負起「兩岸橋樑」之使命。如今新一代陸生大多謹慎地過着自己的小日子。兩岸對立下陸生越發小心，饒是如此，陸生出來爭取權益的事情在近年仍不斷髮生，只是所能引起的關注不如過去。

第一屆來台陸生蔡博藝出版《我在台灣，我正青春》，曾引起關注。（網絡圖片）

新冠肺炎疫情爆發後，台灣暫停所有大陸人士(包含陸生)返台，一些陸生與台灣教育部開始一場爭取受教權益的「戰爭」。三月底，《紐約時報》中文網刊登了「無法返台的陸生如何點燃疫情中的兩岸爭端」一文，寫下了疫情下陸生的無奈──大陸網民直言「誰讓你去台灣讀書」，台灣網民則希望「中國人滾回去」。

該名陸生對《紐約時報》表示，這超出了疫情，這是政治。

「陸生是塊磚，哪裏需要往哪裏搬」，這類說法在臉書上的陸生社群中不少見。台灣政府曾以「陸生來台沒減少」捍衛自己的兩岸政策，「陸生共諜案」也讓一些陸生害怕自己與「保密防諜」這種詞扯到一起。這些被搬來搬去的「磚頭們」在今日正式成為歷史，陸生臉書留言中有不捨、也有太多「果真如此」之歎。

兩岸關係和緩後自然陸生赴台有望重啟──只是在當下，少有人能相信未來(至少四年內)兩岸能和緩。

「以前看台灣偶像劇」的情懷在大陸更年輕一代人之間，也幾乎消失殆盡。

陸生禁止赴台只會是第一步。後續台灣會面對的，就是六月的兩岸經濟合作協議(ECFA)是否續簽議題。台灣政府近日狂嗆WHO，與美國幾乎同一口徑，中國則是協同一些聯合國成員捍衛WHO，對立之勢已然形成。台灣因中美之爭逐步被推(或自願)來到前方，也將成為中美之間萬一有衝突、首當其衝的受影響者。

「地動山搖」一詞過去常提到，但因沒有什麼真正的改變發生，在兩岸之間也給予人「說得嚴厲，但馬照跑舞照跳」之感，過去減少陸客赴台是警告，全面暫停陸生赴台，是兩岸冷凍真正代表的實質意義，ECFA的是否續簽也讓人懷疑──當然，這在台灣當前輿論中，也只會是「跟我何干」的評論。

然而，這很可能只是兩岸真正進入對立時期的一個前菜而已。