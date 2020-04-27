【錢櫃起火】事故涉人為疏失　董事長練台生：要負起所有應負責任

台北市中山區林森北路的錢櫃卡拉OK旗艦店周日（26日）上午近11時發生3級火警，造成多人死傷，根據消防隊初判，事故涉嚴重人為疏失。台北市長柯文哲則下令檢查錢櫃其他分店的公共安全設施，符合標準才准營業。 對此，錢櫃執行總裁連福財今天（27日）表示配合官方政策，並轉述董事長練台生表示，「錢櫃要做好該做的事，並負起所有應負的責任」，事發當天的聲明稿也是遵循董事長指示。

連福財說，目前團隊正在召開緊急會議中，討論相關事宜，賠償仍須看保險判定，提供給家屬的新台幣10萬元（約2.6萬港元）撫卹金會陸續發出，但因為疫情期間，醫院有特別管制，未必能第一時間找到家屬，錢櫃都會針對傷亡家屬提供慰問金。

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錢櫃26日發出的聲明表示「深表歉意」，稱目前第一要務是全力協助救治傷者，使傷害降至最低，並配合罹難者家屬善後，全力安慰家屬，對於火災發生原因，公司一定會配合消防單位調查處理，負起應負的責任，絕不推卸。聲明稱，已啟動內部緊急檢查作業，全面檢視旗下各卡拉OK相關消防設備及逃生設施，避免類似意外再次發生。

名下媒體遭指事故後噤聲

錢櫃董事長練台生名下的年代集團坐擁龐大傳媒事業，包括年代電視、壹電視等。火災發生後，年代電視等媒體被指沒有報道此一重大災情，引發質疑聲浪。傳媒人周玉蔻在Facebook發文表示，「壹電視及年代新聞台，有沒有公平合理報道林森北錢櫃大火、奪掉5條人命，9人重傷的慘案，各界都張大眼睛在密切檢驗！」

此外，網紅「鬼才阿水」也發帖表示，「第一時間年代新聞更是完全沒有火災的相關消息」，又指當全台灣都在為這場重大災難祈福時，「竟然有新聞媒體選擇視而不見，完全不做相關報道。」網紅「宅神朱學恆」則說，「在這個平行世界裏面，錢櫃沒有失火，也沒有死人，我真希望真實世界也是這樣」。

錢櫃曾在大陸開設多達18間分店。（網上圖片）

赴陸開店18間黯然離場

成立於1989年3月的錢櫃一度備受好評，曾赴陸開店多達18間，覆蓋北京、上海、深圳、廣州、杭州、武漢、西安和長沙等地。但公司近年風波不斷，前董事長劉英12年前在經營權之戰敗陣，改由現任董事長練台生經營；而在大陸生意也開設下滑，2017年結束大陸最後3間分店。

（綜合報道）