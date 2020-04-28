台稱陸欲蒐集陸配台灣家人資料　陸反批：該說法別有用心

中國大陸將進行2020年度的人口普查工作，在大陸境內的台港澳居民和外國人也都列為普查對象。不過，台灣陸委會卻在日前表示，有消息傳出大陸要求在台灣設籍的陸配，也要提供在台家人的戶籍資料等個人資料，陸委會認為此舉有侵犯台人隱私之嫌。大陸國台辦則反批，相關說法別有用心、企圖破壞兩岸關係。

台陸委會發言人邱垂正日前表示，協助蒐集台人個人資料將有違反《個資法》之疑慮。（廖士鋒／多維新聞）

當地時間4月9日，台灣陸委會發言人邱垂正於例行記者會上表示，有關大陸有關部門疑似要求兩岸婚姻家庭提供相關資料，且透過陸配在大陸的家人通過威脅或其他方式要他們提供訊息。邱垂正當時說道，台灣是法治社會，個人訊息皆依法受到保障，對以不法手段蒐集、處理或利用台灣民眾的資料，相關主管機關將依法查辦。

邱垂正稱，協助蒐集資料的團體或個人若有具體事證、違反《個資法》的情形者，將依法查辦，最高可處5年以下有期徒刑，併科以100萬元（1元新台幣約合0.03美元）以下罰金。邱垂正還強調，相關傳聞嚴重侵害個人隱私權，籲請陸配謹慎維護自己與家人的個人資料，不要落入中國大陸的統戰圈套。

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對此，大陸國台辦於北京時間4月27日表示，不在大陸居住的台灣居民並不屬於普查範圍，相關說法完全是歪曲事實、別有用心，企圖破壞兩岸關係。

國台辦發言人朱鳳蓮強調，根據大陸有關法律和規定，大陸國務院決定於2020年開展「第七次全國人口普查」，普查的標準時點是2020年11月1日0時，在大陸居住的台灣居民屬於普查範圍，不在大陸居住的台灣居民不屬於普查範圍。