【新冠肺炎】疫敗敦睦艦隊　台軍危機失能傷及蔡政府

敦睦艦隊染疫爭議仍在台灣政壇掀波，台灣國防部說詞反覆，又無法在第一時間針對關鍵問題給出明確答案，終於讓在野各黨逮到機會挑戰民進黨的「防疫戰功」，從國民黨立委磨刀霍霍，在立法院要請出部分當事人以「視訊」方式備詢，再到高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕連番搬出「超前（行政院層級的防疫）部署」來展現自己的有所作為，優於執政黨，輔以外頭又可能繼續面臨中國大陸的各式軍事壓力，枕戈待旦許久的民進黨這次真的遇上不小政治危機。

台灣國防部長嚴德發（左1）21日晚間召開臨時記者會，指出已自請處分，針對敦睦事件造成社會不安，及部隊染疫官士兵、家屬的困擾，更親率軍方高層向社會各界鞠躬致歉。（中央社）

敦睦艦隊截至4月24日為止，已出現30位新冠肺炎確診者，患者全數集中於磐石艦，由於該案恐成為台灣防疫破口，故相當受到輿論重視。台立法院外交及國防委員會逢國民黨籍立委擔任召集委員的情況下，日前召開了一場「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」會議，會中不乏國民黨立委抓着蔡英文是否知曉本次任務出航作為抨擊點，一來是質疑本次任務的正當性，再者則是讓輿論之火上燒蔡英文，而不僅限於已被台灣輿論噓爆的台國防部。

敦睦艦隊在本月9日返回台灣時，蔡英文當時有親赴左營軍港，在岸上揮手替官兵打氣。（中央社）

為回應在野黨的攻擊，不論是拉低姿態的國防部長嚴德發、行政院長蘇貞昌，再到多位民進黨立委都維持一貫基調，強調本次敦睦艦隊任務決策的正當性，畢竟軍事訓練總不能因為疫情停止，但更深一層還是為保護蔡英文設下防火牆，甚至嚴德發直接跳出來發言，自稱由他核定本次任務，概括承受來自台灣輿論的熊熊怒火。其實，上述不論是國民黨立委的趁勢進攻，或是民進黨立委們的堅守防線，這些政治展演其實都非常合乎朝野各自的政黨利益。

即便是民進黨上下都想盡可能在政治輿論上減災，以避免先前亮眼的防疫成就毀於一旦，但不得不說，先前台軍方的危機管控實在過於糟糕，像是海軍副司令梅家樹先是言稱官兵在執行任務時有配戴口罩，結果又被翻出照片打臉，最後才坦承軍隊在帕勞（台稱帛琉）當地沒有配戴口罩。台灣軍方這類的前後說法不一致的例子多有，行政部門只得疲於奔命，聽一件算一件。

又如，在立法院4月22日的外交及國防委員會上，嚴德發對於本次任務涉及「機密」部分的細節說明與蔡英文出現不同調，待民進黨立委持續追問下，嚴德發才坦言本次任務除了去帕勞，就沒有去其他國家，更不要說本次任務支隊長在此前坦言，自己沒有下令軍隊解散下船，卻又在次日晚間改口，自行扛下責任，台灣軍方反覆的言詞出入，以不變應萬變的危機處理方式，毫無紀律可言，更失盡了台灣社會對軍方的信任，也難怪蔡英文終於鼻子摸摸，出面代台軍向台灣社會鄭重道歉。