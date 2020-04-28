【兩岸關係】民進黨促台灣護照改名　獲立法院逕付二讀交黨團協商

台灣近期頻頻向海外捐贈口罩，但由於其英文名稱有「China」，故會被認為是中國大陸，如今更衍生出中華航空改名、台灣護照改名的討論。立法院的民進黨團其後提出公案，呼籲行政部門應進一步提升護照中「台灣」、「TAIWAN」的辨識度。 立法院周二（28日）針對此案進行處理，並在朝野各黨均無異議之下逕付二讀，交付黨團協商，預料將在在5月29日處理。

台灣援助海外的口罩由中華航空貨機負責運送，但華航的「China Airlines」英文名，被指會使外界認為是中國大陸的航空公司。（資料圖片）

按民進黨團所撰提案案由，鑑於護照為台灣民眾海外旅行重要之身份證明文件，封面登載名稱「中華民國」、「REPUBLIC OF CHINA」，雖然在2003年已加註「TAIWAN」，以與大陸有所區別，但是仍時有遭誤認為是大陸身份。

提案內容稱，由於大陸在疫情其間有所瞞報，引發世界各國大加撻伐」，「也頻傳亞裔人士因此遭受歧視」。至於台灣民眾，入境他國時常因護照封面文字「CHINA」，因而被誤認為來自大陸，所以護照改名是要避免與之混淆，以免被國際社會誤認來自大陸而遭遇刁難。

民進黨立委鍾佳濱亦在說明提案旨趣時指出，護照外觀是否放上國徽、英文譯名、地圖等，每個國家有自己的做法，目前台灣的法規沒有規範，因此黨團提案公決，要求行政部門考慮在下次護照改版時，能強化台灣意象，不讓人誤認。

（綜合報道）