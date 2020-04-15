【華航改名】民進黨主席：「台灣跟中國的不同」是「無限價值」

台灣近期向國際主打「Taiwan Can Help」（台灣可以幫助）口號，並以要求華航改名等行動強調台灣和中國大陸不同。民進黨主席卓榮泰4月15日受訪談及華航改名問題指，「台灣跟中國的不同，是一個無限的價值」，至於問題怎麼解決，卓榮泰表態支持華航先改機身外觀、再改名稱，「但最重要的是保護華航現有的航權」，依序漸進來處理這個事情。

卓榮泰表示，華航問題存在已久，這是被拿出來討論，而且不只台灣內部在討論，連國外也很重視，「凸顯了台灣跟中國的不同，Taiwan跟China的不同，我覺得是一個無限的價值」，華航問題要怎麼解決，台灣行政院跟立法院會充分的討論。

黨主席卓榮泰表示，支持華航先改機身外觀、再改名稱，「但最重要的是保護華航現有的航權」。（林仕祥／多維新聞）

至於機身與品牌的外觀如何改變？卓榮泰認為，至少要讓所有人看到，華航運送的口罩「是台灣人民辛苦做出來的，是要給世界上我們友好的朋友去共同防疫」，這個口罩由台灣而出，就要以台灣為名出去，台灣的形象必須要建立起來。

卓榮泰也針對新加坡總理李顯龍夫人何晶轉貼台灣零確診的新聞，但卻用「Good Show」點評，被台灣網友認為是「高級酸」發表看法，他強調，新加坡政府跟人民與台灣長期以來密切合作，有長久的情誼，台灣非常關心新加坡的疫情發展，也願意在物資充沛的情況下，對新加坡提供更多協助，目前雙方政府與人民，還是盡力在防疫工作上，「我認為應該把所有精神放在防疫工作上，雙方政府長期以來的友誼，不因這段時間雙方一些言語而改變」。

CBA球星林書豪發表長文談新冠肺炎引發的歧視，並捐出100萬美元，呼籲在疫情壟罩時刻齊力攜手抗疫，而非分化彼此。不過部分網友卻不滿林書豪稱新冠肺炎而非「武漢肺炎」，留言灌爆。

卓榮泰並進一步對台灣網友「出征」球星林書豪Facebook一事強調，現在大家都在防疫，應該把精神放在這裏，「雖然事實勝於雄辯，但雄辯不如防疫」，這些文字上的攻防，「大家還是要節制一點」，儘量用更寬廣、包容的心，來看待每件事情和每個人。