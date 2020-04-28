荷蘭辦事處改名標明「在台」　官方：因應業務擴展

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，荷蘭在台機構荷蘭貿易暨投資辦事處4月27日在Facebook上表示，4月27日是荷蘭的國慶節國王節，但因全球疫情嚴峻，荷蘭不如以往的慶祝，而是將3,999朵荷蘭國花鬱金香以空運方式送抵台灣，表達對台灣第一線醫護人員的謝意，增進台荷情誼。

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）（右2）4月27日贈送鬱金香給台北市聯合醫院醫護人員，由台北市衛生局長黃世傑（右）、北市聯醫總院長黃勝堅（左）等人代表接受。 （中央社）

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）遂於當地時間4月27日晚間7點，在Facebook粉絲團上發佈短片，同時宣布辦事處業務在過去幾年擴展許多新領域，因此即日起將過去名稱「荷蘭貿易暨投資辦事處」（Netherlands Trade & Investment Office）簡化為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），省略「貿易暨投資」等字。

紀維德強調，「少一點、多很多」，辦事處也配合荷蘭改變全球識別形象，發表專屬識別標誌、更新網站，同時也正式宣布，他即將在2020年7月結束他5年派駐於台北的任期。

荷蘭貿易暨投資辦事處發佈短片。 （截自 Fb@荷蘭貿易暨投資辦事處）

紀維德分享，2019年台荷雙邊貿易額較2018年激增41.1%，達到78.89億美元（約新台幣2,369億元），漲幅是「史上最大」，也一舉讓荷蘭躍升台灣「全球第十、歐洲第二大貿易伙伴」，更是重要的半導體產業策略夥伴，期望台荷雙方能夠把握「危機」兩字中的「機」，共同研發新冠肺炎疫苗、生產醫療設備、進一步發展數字化經濟。

紀維德指出，荷蘭辦事處除贈鬱金香與專用花器給台外交部長吳釗燮，更在台灣最多人確診肺炎的4個都市，包括台北市、新北市、桃園市、台中市，準備上千朵特別空運來台的橘色鬱金香，由辦事處親手繫上荷蘭國旗三色緞帶和卡片，搭配荷蘭焦糖煎餅，送到流行疫情指揮中心、指定收治重症患者與部分市轄的31家醫療院所，以及桃園國際機場等33個單位。

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紀維德最後也說，過去幾年赴荷台灣留學生翻倍、旅客也翻倍，4月更開啟雙方打工度假計劃，初步每年有百名青年可互訪，「探索彼此的社會和文化」，而2019年更有超過400位藝術家從荷蘭來台展演、駐村、演講。