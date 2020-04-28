【新冠肺炎】台灣已連續3日零確診　陳時中回應為何不普篩

台灣流行疫情指揮中心今天（28日）宣布，單日無新增新冠肺炎病例。台灣已連續第3日「零確診」，維持16日無新增本土病例，疫情指揮中心指揮官、台灣衛福部長陳時中表示，台灣疫情是往好的方向前進。 4月28日為流行疫情指揮中心成立的第100天，陳時中更花費約20分鐘，特別借簡報和數據回應「為何台灣不普篩」的社會疑慮，他強調普篩不符效益，台灣不普篩是有科學根據，目前不會改變「精準防疫」的成功戰略。

台灣已連續3日零確診，疫情指揮中心在記者會中特別準備了諧音有「歸零」的「龜苓膏」給記者，表達欣喜之意。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

截至4月28日，台灣累計共429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例來自「敦睦艦隊」群聚感染事件病例。確診個案中，6人死亡，307人解除隔離。

近期台灣新增個案數趨緩，出院個案數則穩定上升，陳時中指出，台灣的疫情是往好的方向前進。4月28日為指揮中心成立滿100天，回顧這100天，陳時中說，因應疫情的過程「有緊張、有輕鬆，未來還有一段路要走」。台灣的防疫成果，世界有目共睹，他說唯有靠全民維持社交距離及個人衛生習慣，才是最根本且有效的防疫之道。面對未來疫情的發展，他認為仍要警慎以對，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」

針對台灣社會是否存在潛在的無症狀感染者，以及是否要透過普篩找出無症狀感染者等疑問，陳時中也準備了標題為「精準防疫100天：台灣模式」的簡報，借數據和評估說明為何台灣不普篩。

疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中指出，台灣不像韓國、意大利出現大規模感染，所以不必考慮普篩。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

陳時中表示，民眾可能會以為借普篩、快篩能把無症狀感染者都找出來，但快篩只是檢驗時間比較短，且準確度不如現行的核酸檢測，另外也要考慮偽陰性和偽陽性問題。不同的檢測方法，適用的時機和方法不同，例如核酸檢測在發病早期就偵測得到病毒，抗原快篩用於發病早期，抗體快篩用於發病7天后，用錯方法也會檢測不到病毒。

陳時中說，普篩的效益不高。假設台灣盛行率為千分之1.8，看似健康的人口1,800萬人，需花費新台幣540億元進行普篩，才能夠驗出其中3萬2,577人無症狀感染者，其中還有1,797人屬偽陽性，需將上述偽陽性個案進行隔離後再檢測，才能回復正常生活。

陳時中說，以目前疫情狀況來看，新冠肺炎相關通報6萬956例中，以核酸檢測花費1.8億元，進一步進行疫調後僅10人查無感染源，後續影響17人確診。假如台灣為找出無症狀感染者，全面以核酸檢測進行普篩，不只浪費公帑及珍貴的醫療人力資源，且不符效益。

陳時中表示，社會不要有篩檢迷思，即便篩檢陰性也不代表不會感染，如果沒有維持社交距離和良好衛生習慣，篩檢陰性的隔天也可能感染病毒。

疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，台灣不普篩是經科學評估的決定。他強調防疫的重點在於人們保持社交安全距離和個人衛生。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

陳時中指出，台灣現狀篩檢6萬多人，每人新台幣3,000元，花費1.8億元，是全球少數還可以維持正常社會運作的地區。為何其他國家如韓國、意大利會普篩，是因為這些國家的新冠肺炎罹患率很高，但台灣的罹患率每百萬僅有18人，不像其他國家都是每百萬成千上萬人。

陳時中強調，台灣確診數少，透過醫師評估，精準通報篩檢，並由衛生單位精準疫調，及早掌握密切接觸者的防疫戰略是成功的。儘管隨着新的科學證據、新藥、疫苗的出現，台灣也許會調整戰略，但目前不會改變精準防疫的戰略。

針對媒體問及，WHO的疫情報告將台灣視為中國大陸疫區一事，陳時中呼籲WHO正視台灣與中國大陸的不同，「貿然把台灣納入中國的一省，是不道德的行為」。