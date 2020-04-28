【新冠肺炎】美台衛生部長通電話　指將擴大衛生領域合作

據《美國之音》消息，美國衛生與公共服務部部長阿紮爾美東時間星期一（4月27日）與台灣衛生部長陳時中舉行電話會議，雙方就新冠肺炎防疫策略及台灣參與世界衛生組織議題交換意見。

阿紮爾(Alex Azar)在他的Twitter帳號上貼出他與陳時中在電話會議上對話的照片。貼文說，「今天上午我和台灣的陳部長討論新冠肺炎(COVID-19)疫情。我向他表達謝意，感謝台灣和美國分享他們的最佳做法和資源。現在全球衛生夥伴關係要比所有時候更為重要，我也對台灣的貢獻表示讚賞。」

阿紮爾（Alex Azar）在他的Twitter帳號上貼出他與陳時中在電話會議上對話的照片。（Twitter截圖）

台灣衛生福利部說，衛生部長陳時中是在台灣時間4月27日晚上8點舉行雙邊電話會議，「會中阿紮爾部長贊許台灣在對抗COVID-19疫情的成就，並感謝我國捐贈口罩」，雙方就防疫策略深入交流，也交換彼此對全球衛生安全及其他重要衛生議題的看法，「尤其是台灣應完整參與世界衛生組織（WHO）之議題。」

台灣衛生福利部的聲明說，陳時中感謝美國與台灣合作對抗疫情並堅定支持台灣參與世界衛生組織，希望美國持續支持台灣以觀察員身份參與今年世界衛生大會(WHA)及完整參與世衛相關會議、機制與活動，「阿紮爾部長重申美國將持續全力支持台灣擴大參與WHO與全球衛生事務，讓台灣能與國際社會分享、貢獻其衛生專業，促進全球衛生安全。」

臺灣衛生部長陳時中（上排右1)2020年4月27日在臺灣外交部與美國衛生部長阿紮爾舉行電話會議，下排左1為酈英傑。（台外交部Twitter）

聲明說，雙方同意未來繼續深化及擴大衛生領域的合作，尤其是COVID-19的疫苗、藥物研發及防疫物資等合作，最後兩人也表示期盼再次會面。

這次會議時間歷時30分鐘，聲明說，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑(Brent Christensen)及台灣外交部政務次長徐斯儉及衛生福利部疾病管制署署長周志浩等人都出席了這個會議。

台灣外交部也在Twitter上轉推阿紮爾的推文和陳時中與阿紮爾舉行電話會議的照片。外交部長吳釗燮在推文中說，「很高興能在外交部舉行陳部長與阿紮爾部長的電話會議。他們在討論台灣與美國對新冠肺炎COVID19的議題上有許多可以分享。」

這應是今年台灣及美國衛生部長首次舉行會談。據了解，此前，2018及2019年WHA（世界衛生大會）期間，阿紮爾和陳時中曾兩度會談，討論全球健康議題，阿札爾並曾挺台表示「台灣人民需要在WHA有發言權」。