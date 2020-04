【新冠肺炎】美媒稱台灣為防疫監控全民　台外交部抗議要求更正

美國媒體《紐約郵報》(New York Post)於4月25日的報道中稱,台灣為因應新冠肺炎(COVID-19)疫情,追蹤並監控全民(track them using the GPS signals),暗示台灣是中國的一省(Chinese-run state),更稱台灣的防疫作為「令人不安的是,幾乎人人都被追蹤。」(Disturbingly, almost everyone is tracked.)

台灣居家檢疫啟動科技追蹤防疫系統。(網上圖片)

據悉,《紐約郵報》改寫美國國家廣播公司(NBC)報道,該報道本意為中性敘述台灣的政府乃至社會民間的防疫措施,如保持社交距離、餐廳自我清潔消毒等,但台灣方面卻認為,《紐約郵報》卻朝向台灣政府專制的方向進行惡意改寫,指稱台灣防疫「專制」(authoritarian)且「大量囤積」(stockpile)防疫物資等,遂引發台灣不滿。

台灣駐紐約辦事處於《紐郵》Facebook留言表示,「台灣不是中國統治的一省,台灣有自己的獨立民主政府和邊境管制,而中國對此絕對沒有管轄權。」

台灣駐紐約辦事處於紐約郵報該報道底下,留言表示嚴正抗議。 (截自Fb@New York Post)

台灣駐紐約辦事處更表示,台灣政府是世界上數一數二開放透明的政府,檢疫追蹤系統僅警告與確診者接觸過的人,以確保其他人的安全。並抨擊《紐郵》惡意扭曲事實,「把最活躍的民主國家之一稱為專制,這是惡意中傷。」

台灣外交部方面今天(28日)的例行記者會之中,針對這起事件表示「相當遺憾」,同時也強調將持續透過台灣駐紐約辦事處表達嚴正抗議,並要求更正。