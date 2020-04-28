【新冠肺炎】美媒稱台灣為防疫監控全民　台外交部抗議要求更正

美國媒體《紐約郵報》（New York Post）於4月25日的報道中稱，台灣為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，追蹤並監控全民（track them using the GPS signals），暗示台灣是中國的一省（Chinese-run state），更稱台灣的防疫作為「令人不安的是，幾乎人人都被追蹤。」（Disturbingly, almost everyone is tracked.）

台灣居家檢疫啟動科技追蹤防疫系統。（網上圖片）

據悉，《紐約郵報》改寫美國國家廣播公司（NBC）報道，該報道本意為中性敘述台灣的政府乃至社會民間的防疫措施，如保持社交距離、餐廳自我清潔消毒等，但台灣方面卻認為，《紐約郵報》卻朝向台灣政府專制的方向進行惡意改寫，指稱台灣防疫「專制」（authoritarian）且「大量囤積」（stockpile）防疫物資等，遂引發台灣不滿。

台灣駐紐約辦事處於《紐郵》Facebook留言表示，「台灣不是中國統治的一省，台灣有自己的獨立民主政府和邊境管制，而中國對此絕對沒有管轄權。」

台灣駐紐約辦事處於紐約郵報該報道底下，留言表示嚴正抗議。 （截自Fb@New York Post）

台灣駐紐約辦事處更表示，台灣政府是世界上數一數二開放透明的政府，檢疫追蹤系統僅警告與確診者接觸過的人，以確保其他人的安全。並抨擊《紐郵》惡意扭曲事實，「把最活躍的民主國家之一稱為專制，這是惡意中傷。」

台灣外交部方面今天（28日）的例行記者會之中，針對這起事件表示「相當遺憾」，同時也強調將持續透過台灣駐紐約辦事處表達嚴正抗議，並要求更正。