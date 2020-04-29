新冠肺炎｜台灣「騙扁少年」冒充李嘉誠秘書訂口罩　詐騙失敗被拘

在台灣，曾以塔羅牌幫前總統陳水扁占卜的「騙扁少年」黃琪（本名黃照岡，27歲），今日又被查出涉嫌假冒香港首富李嘉誠秘書，意圖向口罩大廠中衛公司詐騙口罩。 台北地檢署周二（28日）拘提黃琪並約談與其相關人員共10人。周三（29日）凌晨，黃琪被移送北檢，檢察官漏夜偵訊當庭逮捕他，以有串滅證之虞向法院聲押禁見。

黃琪坐輪椅、頭蓋深色毛毯，由調查官推進北檢複訊。（聯合新聞網）

綜合台媒報道，黃琪在今年2月新冠肺炎疫情爆發期間，涉嫌與蘇姓男子冒充李嘉誠秘書，打電話給口罩製造商中衛公司，佯稱李嘉誠有意捐贈口罩，向中衛公司訂購成人及兒童口罩各5000片、酒精棉100盒。中衛公司出貨前向李嘉誠秘書查證，才發現差點上當，檢調獲報介入偵辦。

台北地檢署周二指揮調查局台北市調處，兵分14路搜索黃琪及其友人蘇立民住處，並將黃琪拘提到案，蘇立民等9人則在晚間陸續被傳喚到案。

周三凌晨，黃琪現身台北地檢，全身從頭到腳罩上褐色毯子，坐著輪椅由人推入北檢，面對記者詢問「這時候還要騙口罩嗎？」「你想要靠口罩獲利嗎？」「為什麼從小到大都在騙？」等問題不發一語。檢察官複訊後，認定黃琪涉犯詐欺罪嫌重大，聲請羈押禁見。蘇立民則以新台幣60萬元交保，其餘均請回。

「詐騙少年」黃琪曾捲入多宗詐騙案。（TVBS/資料圖片）

黃琪曾捲入多宗詐騙案。報道稱，2018年3月間，黃琪與蘇立民合謀，向台大計算機中心申請網絡電話分機，再以中年婦女聲音冒充台大醫師配偶，透過分機向台大醫院請託關說醫療事務；檢調研判，黃琪可能藉關說台大為由，向不知情民眾詐騙「紅包」。

2016年，黃琪冒名向凱基銀行開期貨證券戶，賺取優惠手續費，還曾偽裝國泰集團千金親戚，詐騙車商免費試車，開走價值百萬的豪車。他甚至冒用周姓男友名義簽立房屋租賃契約，觸犯多罪遭訴。

據悉，黃琪在15歲開始以塔羅牌專家、電台總監等假身分行騙，陳水扁、社交名媛、信用卡公司都是受害者。陳水扁辦公室曾2008年發新聞稿，證實有去過黃琪的工作室，但聲稱未占卜。

（綜合報道）