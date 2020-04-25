【銅鑼灣書店】林榮基書店台北開張　蔡英文賴清德表祝賀

銅鑼灣書店前店長林榮基，去年為重開銅鑼灣書店而在網上發起募款行動，最後籌得近6百萬（新台幣，約合154萬港元）。其書店按原訂畫今天（25日）開張。早前林榮基曾遭人潑紅油恐嚇，今天台北市警局則派出警察前往現場維持秩序。 對於林榮基書店開張，台灣總統蔡英文送上花籃表祝賀，台灣準副總統賴清德在Facebook發文祝福。此外，台灣立法院院長游錫堃、民進黨副秘書長林飛帆、立法委員洪申翰、台北市議員苗博雅等人也致贈花籃。

今上午林榮基的銅鑼灣書店正式開張，書店裡堆了上萬本書籍。書店門口可看到蔡英文送上誌慶花籃，誌慶卡的致詞「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」，引用自《聖經》阿摩司書。

林榮基接受采訪表示，台灣是香港人最後的堡壘，使香港人還有希望，非常感謝台灣各界協助，才讓書店得以重新開幕。他說：「這是香港人開的書店，我也希望未來有更多香港朋友能來這走走」。

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林榮基也提到，自己能到台灣完全是仰賴台灣政府的協助。「我是香港人，所以也很關注被迫害的（香港）年輕人」，「台灣政府所做的事，我們很清楚，完全是幫助香港人，我代表香港人非常感謝」。

台灣準副總統賴清德也在Facebook發文稱，「前香港銅鑼灣書店店長林榮基先生的書店，歷盡艱辛，今天在台北正式開幕，特別獻上祝福。」

賴譴責日前書店遭潑紅油恐嚇，他表示要強烈譴責暴力，也請大家「用行動支持書店，支持台北的銅鑼灣書店，也是對台灣出版自由的支持！」

林榮基周二（21日）上午在台北吃早餐時曾遭不明人士淋紅油，疑犯隨即徒步逃逸。此後，警方逮捕了三名有嫌疑的男子。

林榮基此前表示，此案可能和他重開書店一事有關，且認為疑犯事先觀察過他的日常作息，懷疑對方是事先埋伏犯案。

（綜合報道）