台灣國安局長：金正恩確實生病了　情報細節不能公開透露

朝鮮領袖金正恩已超過兩周未公開露面，外界傳出他生病甚至病亡的消息，但都未得到證實。 台灣情報機關國安局局長邱國正今天（30日）早上在立法院接受質詢時表示，金正恩確實生病了，但情報細節不能公開透露。台媒《ETtoday》稍後又從「國安高層人士」處獲悉，「金正恩身體有狀況，行動不便」。

台灣國安局長邱國正。（中央社）

邱國正在立法院外交及國防委員會，針對「國家情報工作執行狀況與疫情影響下國際事態研析」作報告，朝野立法委員紛關心金正恩身體狀況的傳言。

對此，邱國正表示，現在眾說紛紜，情報細節要私下向立委們報告；若公開說，情報來源可能會被掌握，不過國安局所掌握的資訊應比傳媒有更多來源。不過，面對立委蔡適應追問金正恩是否健康一事，邱國正表示「他有病才會去...」，蔡適應馬上打斷說：「喔！所以一個重要訊息，就是金正恩生病了。」邱國正回答：「嗯，對。」

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未對金正恩死訊表態

被問及金正恩「是生病但人好好的？」，邱則表示「哈哈，爭議訊息」，未多作說明。至於朝鮮是否更換領導人，他引述南韓國防部長的回應，表示目前沒有任何異狀。

邱國正表示，朝鮮權力若出現交換、真空而對東亞造成衝擊，國安局有所準備。國安局研究「共產國家」，發現不管政治再怎麼動盪，可能會有片段時間需要整合、鬥爭。至於是否有大規模軍事準備和調動，他會私下向立委說明。

邱國正表示，朝鮮很封閉，有核彈、導彈等軍事裝備，若有狀況產生，影響範圍不只台灣，還包括韓國和日本在內。他也提到，朝鮮附近平時發射飛彈等大致沒有異常。被問到大陸近期暫停20列到朝鮮的火車，他僅表示，是為了疫情而做了很多管制動作。

耿爽表示，沒有與金正恩健康狀況有關的信息可提供。（外交部）

對於金正恩是否健康，中國大陸外交部發言人耿爽周三（29日）在例行記者會上回答，很多媒體，特別是西方媒體有這方面的報道，但不知道這些報道的消息源在哪裏，出處是甚麼，這裏也沒有信息可以提供。

記者又問，「我知道你手頭上有消息但不便在記者會上透露。這些消息是讓你放心還是讓你擔憂呢？你如何描述你對這些消息的感覺？」耿爽則回應，「你問我的feeling是吧？我告訴你，中朝是山水相連的近鄰。中方願同朝方一道，推動中朝關係不斷向前發展」。

（綜合報道）