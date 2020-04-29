【新冠肺炎】台灣一季度旅客按年減57%　旅遊業收益縮水148億港元

繼去年8月大陸暫停赴台個人遊試點後，台灣旅遊業又受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊。 台灣觀光局日前公布，今年第一季度來台旅客僅124.9萬人次，按年大減165.5萬人次（57%），旅遊業收益縮水19億332萬美元（約148億港元）。

觀光局指出，今年第一季來台旅客以日本的26萬人次為最多，其次是韓國的17萬人次，排名第3的則是港澳的16萬人次。來台目的以旅遊仍為大宗，有69萬人次，其次是探親和業務。

以觀光局去年調查旅客來台平均停留6日，平均每人每日消費191.7美元（約1486港元）計算，第一季度旅遊業產值按年縮水19億332萬美元（約148億港元）。

受新冠肺炎疫情衝擊，來台旅客大幅下滑。圖為桃園國際機場。（中央社）

學者：鼓勵民眾多在台灣旅遊

《中央社》報道稱，由於從3月19日0時起因應疫情而暫緩非台籍人士來台，衝擊恐將持續擴大。靜宜大學觀光系副教授黃正聰認為，應鼓勵民眾在台灣旅遊，將原本出境消費改留在台灣。

他表示，預估今年旅客來台的產值恐剩過去的30%，而過去台灣民眾出境旅遊產值高達新台幣8000億元（約2074億港元），若能把這部分產值留在台灣，旅遊業就沒有紓困需求。建議政府可以選出替代海外的景點，像是花蓮、台東、屏東地區在這波疫情影響較小，顯示這些地區是民眾認為可以替代成海外景點的旅遊區，成功率也會很高。

他說，目前台灣已經連續4天零確診，連續17天沒有本土病例，加上天氣開始回暖，病毒感染率理論上是降低的，應該可以開始積極推廣本土旅遊。政府也可以鼓勵旅行社從專做出入境旅客，改發展本土旅行，且把本土景點重新包裝，讓旅客有替代海外旅遊的產品可以購買。

（中央社）