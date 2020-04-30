蔡英文第二任期前夕　台政院拍板兩大獨立機關人事案

隨着台灣總統蔡英文將於5月20日就職展開第二任期，台行政院於4月30日公布兩大獨立機關——「國家通訊傳播委員會」（NCC）與「促進轉型正義委員會」（促轉會）的新人事案，並將函請立法院審議。

NCC是當年台行政院為有效辦理通訊傳播管理事項而設置，並設有專任委員7人，任期4年，期滿得連任，並由行政院長提名經立法院同意後任命之，由於該會含主任委員及副主任委員共有5名委員出缺，故行政院提名陳耀祥、翁柏宗、林麗雲、王維菁及蕭祈宏等5人名單函送立法院審查，其中目前為NCC代主委的陳耀祥將在此次提名正式成為該會主委。

楊翠（右）獲提名為促轉會主委，按照《促進轉型正義條例》本該在2020年解散的促轉會已與先前獲民進黨政府延長1年。（中央社）

相對於常設獨立機關的NCC，已於4月22日獲行政院同意得以延長1年任期，該會曾在2018年因時任促轉會副主委張天欽遭爆料欲介入新北市長選舉爭議而形象重挫，張天欽與時任主委的黃煌雄也先後辭去促轉會的職務，後時任行政院長賴清德核定副主委楊翠擔任「代理主委」一職，但楊翠仍持續被藍營質疑其職權與提名的程序，如今她也在這次提名中受提名為主委。

除了楊翠受提名為促轉會主委、葉虹靈為副主委之外，本次促轉會在原有的人事基礎上，新提名了具社工專業背景的政大教授王增勇、曾任台灣人權促進會會長的台師大教授林佳範、律師出身的前民間司法改革基金會執行長陳雨凡、中原大學副教授徐偉群，以及關注原住民族議題的東華大學副教授蔡志偉（Awi Mona）。

針對行政院提出了新任促轉會委員提名人選，促轉會表示，在此次行政院同意延長的任期中，該會將繼續推動歷史真相、還原調查、政黨持有政治檔案的調查與審定、不義遺址保存、威權象徵處理、沒收財產返還、沒收財產返還、補（賠）償及人事清查等立、修法評估、研議不當黨產運用規劃，及提供政治暴力受難者療愈服務等轉型正義工作事項。

促轉會也指出，未來將持續積極啟動跨機關的協商，以建構中長期轉型正義工程以確保相關任務的持續性。另外，也將推動法制工作的落實，以及轉型正義總結報告撰寫。