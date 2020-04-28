【觀察】獨派推「制憲意向」公投　蔡英文的「麻煩」是自找的

美國《外交家》（The Diplomat）雜誌於4月23日刊一篇由美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）政治學博士候選人南樂（Lev Nachman）與網絡雜誌《破土》（New Bloom）創辦人、華（台灣）裔美國人丘琦欣（Brian Hioe）聯名撰寫，標題為《NO, Taiwan』s Presinenet Isn』t Pro-Independence》（不，台灣的總統不是獨派）分析報道，指近來許多國際媒體報道蔡英文是「獨派」是錯誤的。

《外交家》雜誌刊登分析文章，強調蔡英文不是「獨派」。（facebook@ The Diplomat）

文章中指蔡英文的立場是「維持現狀」，指國際媒體報道蔡英文說的「台灣是主權獨立的國家」，必須理解蔡英文說的是「中華民國（台灣）」的通稱「台灣」，而非「台灣國」（State of Taiwan），不應有所誤解，避免蔡英文與民進黨政府被描繪成會激怒北京的挑釁者。

獨派大老辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」於4月26日釋出消息，表示將推動「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」及「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」兩項公民投票案，目前已經各獲得3000多人聯署支持，達到提案門坎，將於4月30日將兩個公投提案送交台灣中央選舉委員會審核。

基金會執行長林宜正不諱言指出，推動「制憲意向」公投是希望了解台灣民眾對於制憲的態度，是為了解決「台灣國家定位的問題」、「如果不做，現狀沒有改變的可能」。

台灣獨派大老辜寬敏。（網絡圖片）

《外交家》雜誌上的分析文章與獨派推動的「制憲意向」公投見諸媒體的時機點相近，且聚焦的主題都是蔡英文，一個形同是蔡英文的「大外宣」，幫國際媒體「科普」蔡英文的「Taiwan」其實是「ROC（Taiwan）」的簡稱，幫蔡英文「洗白」不遺餘力；一個則是向全民要求「總統領頭」啟動「憲法改造」、「制定新憲法」，等同要推動「兩階段」制憲工程，不啻是獨派以公投之名對蔡英文展開「心靈拷問」。

蔡英文即將在5月20日正式展開她的第二個台灣總統任期，雖然不清楚《外交家》的「科普」文章背後有無蔡英文政府的意志，但必須指出來，蔡英文是否為「獨派」，取決於她自己及民進黨為了她的連任，不斷激化抗中、仇中情緒，又將過往兩岸互動基礎的「九二共識」毒化，從來就與CNN、BBC等國際媒體無關。她連任獲得破紀錄的817萬票支持，讓她有足夠底氣在勝選後接受BBC中文網專訪時，強調「情勢已經不同」、「模糊定義空間不再」，雖然仍然強調「維持現狀」，但明眼人都知道蔡英文建構的「中華民國台灣」新國名，其實就是將「台灣已是主權獨立的國家」寄生於「中華民國」的軀殼上。

辜寬敏（中間白髮者）成立「台灣制憲基金會」，賴清德（右3）等到場參加開幕式。（多維新聞網）

更遑論包括台灣行政院長蘇貞昌及一干民進黨及獨派政黨政治人物利用2019年新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）肆虐之際，「抗中、仇中」之餘，還指着「台灣獨立」旗宣示「我們國家的」大吃北京豆腐，蔡英文不但沒有要求蘇貞昌「謹守份際」，反而表示「說出很多人的心聲」。

蔡英文在當下確實不想「激怒」北京，因為北京「綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢」中止陸生赴台就學措施，釋放兩岸關係可能「推倒重建」重大訊息，下一步被拿上祭台的，可能就是實施將滿10年的《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）。

《外交家》的「蔡英文非獨派」文章在這個時空背景下問世，明着要國際媒體不要搞錯了蔡英文的政治主張，實則希望國際媒體高抬貴手，不要為了「激怒北京」，再拿蔡英文說事，就算文章背後沒有蔡英文的意志，而是「主動」幫忙，但內容說出蔡英文「委屈」，確也稱得上「不中，亦不遠矣」。

蔡英文在當下不想「激怒」北京。（中央社）

更值得提的其實是「獨派」推出的「制憲意向」公投。眾所皆知，讓蔡英文當選的817萬選票，在蔡英文成功連任後輕易的被解讀為「支持兩岸不同國」的「主流民意」，民進黨政府也樂得輕鬆，以防疫之名持續深化「抗中、仇中」意識及措施，同時還爭取到國際聲名，蔡英文因此獲得超高支持度不在話下。

分析「制憲意向」公投的「巧妙」之處有二，一是巧妙的運用蔡英文的「高支持度」及「維持現狀」的語法，再加上國民黨主席江啟臣早在4月初就表明「不排除全面修憲」、「總統應領導修憲」等「共識，使蔡英文得以為「獨派」助力；二是《公民投票法》明訂同一公投案兩年不能重複提案限制，若中選會找不到「正當理由」駁回目的在於調查「民意」的公投提案，此門一開，無論台灣由哪一政黨執政，每兩年就得接受「獨派」的「制憲意向」公投「定期」考驗。

「獨派」與蔡英文的互動一向處於「恐怖平衡」，有趣的是，「尊蔡」卻成了此次「制憲意向」公投的巧門，就算中選會勉強找到理由將提案駁回了，恐怕被蔡英文指為「主流民意」的817萬支持者，延續今年一月來勃發的自信，也不會因此善了。

說到底，「獨派」推「制憲意向」公投「尊蔡」，確實是搭着蔡英文高支持度的順風車，明裏、暗裏吃的都是蔡英文的豆腐，但這個困境不是別人給的，是蔡英文自己造成的。