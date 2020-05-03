新冠肺炎｜美國在台協會：將每日在Facebook發文聲援台灣參與WHA

世界衛生大會（WHA）將於5月18日召開，美國在台協會（AIT）3日（周日）在Facebook表示，世界衛生大會倒數15天，從今天起美國在台協會每天都會分享帖文，聲援台灣參加世界衛生大會，並支持台灣擴大公共衛生領域等國際參與。

世界衛生大會將於5月18日召開，中國駐日內瓦代表團發文強硬拒絕邀請台灣參加。（資料圖片）

美國在台協會的帖文又指，洪都拉斯駐聯合國日內瓦大使Giampaolo Rizzo也發文表示，已致電世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求讓台灣加入世界衛生組織（WHO）。Giampaolo Rizzo又稱，他身為洪都拉斯代表，帶領由各國組成的聯盟要求世衛秘書長邀請台灣參加世界衛生大會，以及所有關於新冠病毒的技術會議，這麼做是正確的，面對全球衛生事務任何人都不應被遺漏，且台灣加入可以讓各國學習經驗。

據早前報道，中國駐日內瓦代表團當地時間2日（上周六）發文強硬拒絕邀請台灣參加世界衛生大會，並批評台美衛生部長官方接觸違反一中原則，以及因民進黨當局不承認「九二共識」，導致台灣參加世界衛生大會的政治基礎不存在。

（綜合報道）