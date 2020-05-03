高雄名醫世家住宅火警　父母肉身護3子一家5口喪命

高雄市三民區大連街一棟5層高的住宅今日（3日）早上7時許發生火警，住宅業主是高雄醫學大學附設醫院前院長賴文德，賴文德夫婦順利獲救，但同為醫生的女兒、女婿與3名外孫卻沒逃出，被救出時全無生命迹象，送院後證實不治。

據賴家鄰居指出，當時看見2樓起火，一直往上延燒。台媒指火勢從2樓往上竄燒，消防員先在3樓救出賴文德夫婦，上4樓救人時，被濃煙密布阻擋，於是改為破門而入，並在4樓臥室發現賴文德女兒女婿等5人。

不幸喪生的醫生夫妻是賴文德女兒賴韋安、女婿黃彥傑，及其3名幼子。據指出，5名死者被發現時，2名大人仍緊緊與3名幼子相擁，並瑟縮在房內一角，身上有嚴重燒傷及焦黑，傷勢嚴重。消防局人員指，不排除是父母想用肉身來保護小孩，為小孩爭取多一點的存活時間。5人經送院搶救後，都宣告不治。

據初步了解，起火點是在2樓樓梯間，疑是電器因素造成。高雄市消防局人員指出，住宅並未裝設住宅用火災警報器，因此起火時疑無法啟動通報。附近民眾也指出，由於這一帶曾傳出多宗竊案，賴家為此裝設鐵窗，卻疑成為逃生不及的主因。

高雄市長韓國瑜（前左）上午11時許前往現場了解狀況。（中央社）

高雄市長韓國瑜、副市長李四川早上也先後到現場表達關心，李四川允諾未來要加強住宅區住警器裝設。

賴文德曾是高雄醫學大學附設醫院院長，不少政治人物都是他的病人，曾是總統府秘書長陳菊主政高雄時幾次住院醫療的主治醫生。

（綜合報道）