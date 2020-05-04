滯留馬爾代夫台人指控官方未協助撤離　台外交部反駁

台灣媒體近期發佈系列報道，指台灣方面對滯留馬爾代夫（Maldives）的28名台人不聞不問，台灣駐印度代表處與印度金奈辦事處相互卸責。對此，台灣外交部則對外發表聲明，駁斥滯馬台人的說詞。

目前尚有28名台人滯留馬爾代夫，其中一名台人接受台灣媒體專訪時，指控台灣官方不聞不問，包機費還未談妥便退群甩鍋。 （中央社）

滯留馬爾代夫的台人指稱，4月初向金奈辦事處詢問馬爾代夫到印度包機事宜，只得到價格昂貴、人數不足的回應，後來上網、透過媒體求助，聯繫台灣立委幫忙，台灣駐金奈辦事處才在4月29日主動聯繫。後經與航空公司協商，台灣駐印度代表處官員僅傳訊告知包機費漲為4萬9,350美元，包機時間為5月4日。但官員5月1日才傳訊，稱想要政府幫忙，若不馬上決定（全額匯款），那代表處只能說真的盡力了。不久後該官員即以「沒有合理作業時間」，並稱後續請自行再與金奈辦事處聯繫，於5月2日凌晨退出雙方通訊群組。

對此，台灣外交部於5月3日發佈聲明稿，駁斥滯留馬爾代夫台人的說法。

台灣外交部表示，為因應「武漢肺炎」疫情發展，馬爾代夫自3月27日起暫停核發外籍旅客落地簽證，4月19日起全境封鎖以加強防疫工作。有關本案，台灣駐金奈辦事處及駐印度代表處自3月起持續積極提供相關協助，並與台人保持密切溝通。此外，台灣駐菲律賓代表處、駐印度尼西亞代表處也曾應滯留在馬爾代夫台人的請求，試圖安排其他離境的可能性。

台灣外交部接着說明，目前滯留馬爾代夫各島的台人，對於共同租用包機從馬國飛往印度的方案意見仍呈現分歧，截至5月3日為止，滯留在馬國的台人對搭乘上述包機尚未取得共識，而台灣駐印度代表處及駐金奈辦事處將秉持一貫的服務熱誠，持續協調滯留在馬爾代夫台人，並提供後續協助。

台灣外交部補充，外交部充分理解滯留在馬爾代夫台人在當地封城時急於返台的心情，對於此次包機因作業時間不及而無法完成感到相當遺憾。外交部已指示駐印度代表處及駐金奈辦事處，繼續查詢可以離開馬爾代夫的方式，並積極協助滯留馬爾代夫台人完成回家的心願。