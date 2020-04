菲稱菲籍在台移工遣返應「由台灣與中國決定」　台外交部抗議

菲律賓勞工部在4月25日發出聲明,一名在台菲籍看護以「醜陋惡毒」內容批評菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte),菲國海外勞工辦公室已與她的中介和僱主協調遣返事宜。菲國總統發言人羅奎(Harry Roque)在4月29日表示,是否遣返這名看護「完全交由台灣和中國司法管轄(We leave that wholly to the jurisdiction of Taiwan and China)」,並強調台灣是中國一部分,由此引發台灣方面不滿。

台外交部發言人歐江安於4月29日晚間稱,「中華民國台灣」是主權獨立國家,從來不是中國的一部分,台灣對於菲律賓的政府官員指稱台灣是中國的一部份,表達強烈的不滿與高度遺憾。歐江安說,外交部已指示台灣駐菲律賓代表處立即與菲方交涉,表達抗議。

歐江安進一步表示,台灣是自由民主法治國家,外籍移工在台灣權益均受相關法令保障,其中包括言論自由,本案任何人或機構均無權徑向移工本人,或其僱主、中介關切施壓,台灣政府也不會對在台灣的移工在未有違反台灣法令情形時,徑將當事人遣送出境,如果菲國司法機關依適當法律程序認定該名移工有違法事實並且通緝,也應循外交途徑向台灣政府提出司法互助請求,台灣可依據相關協議與菲國政府協商處理。