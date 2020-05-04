台灣故宮行動車駛進新北市　帶領防疫文史課程入偏遠地區

台灣新北市長侯友宜與台灣故宮院長吳密察今天（4日）10時共同簽署「温故（宮）知新（北）We are Teams」合作計劃，是台灣故宮首次與地方政府簽署合作計劃，將一同推廣文化、歷史、創意媒體教育和博物館教育項目，並透過滿載故宮典藏教材的「新北小漾maker號」行動車，開進偏遠地區的中小學上課，同時台灣故宮的典藏文物也會在新北市各博物館巡迴展出，而新北市各地博物館也會加入故宮「愛台灣博物館卡」國際版，讓遊客能認識更多新北市具有地方特色的博物館。

新北市長侯友宜（前左3）與台灣故宮院長吳密察（前右2）與新北市萬里小學的師生一起製作中藥抗菌肥皂。（新北市政府）

吳密察致詞時表示，台灣故宮的館校合作課程行之有年，不過這是第一次與地方政府簽署合作計劃，由故宮提供文物教育資源，彙集新北市政府學校、博物館資源一同合作舉辦共創課程、創客市集、教師培訓共創營等。他表示，大眾對偏遠地區的第一反應可能是台灣中南部與東部地區，反而會忽略新北市靠近北海岸的萬里區、金山區等以及多山的烏來區也屬偏遠地區範疇，這點是過去台灣故宮沒有注意到的部份，也是為何選擇與新北市合作的原因之一。他希望透過教育與地方政府共同推廣歷史文化活動，讓台灣民眾不再覺得故宮文物不好親近、距離生活遙遠。

侯友宜對於雙方能夠合作感到相當開心，表示「故宮擁有珍貴歷史寶物及文化，好的東西不是被動讓大家參觀，要通過主動的方式讓民眾理解古人智慧、歷史、古董的深層意義」。侯提到，新北市以打造「新北自造城」，培育創意人才為目標，對於台灣故宮能與新北市成為合作伙伴，他相當重視且感到非常榮幸。這次的合作結合新北市教育局、文化局等跨局處資源，將一同在新北市的偏遠地區推動創客及博物館教育，期盼帶給新北市的孩子與市民們更多元、創意的學習資源。

簽署合作協議儀式由吳密察、侯友宜、新北市教育局長張明文、文化局長龔雅雯共同揭開序幕，並在象徵合作的鑰匙上簽名宣示正式啟動「新北小漾maker號」行動車，代表新北市與台灣故宮連手將防疫課程送至新北市偏遠地區學校。接着侯友宜與吳密察和新北市萬里小學的師生一起體驗新北市金山高中及台灣故宮團隊所設計的防疫課程——中藥抗菌肥皂製作。金山高中學生許若愉也在現場介紹她設計的「小漾（新北市創客教育吉祥物）小翠（台灣故宮吉祥物翠玉白菜娃娃）防疫圖卡」。

侯友宜（左）與吳密察（右）一起將像徵啟動「新北小漾maker號」行動車的鑰匙貼在車上，行動車外觀可見台灣故宮吉祥物「小翠」與新北創客教育的吉祥物「小漾」。 （林君穎攝）

「新北小漾maker號」行動車，是由金山高中教師與台灣故宮團隊一起設計、結合新冠肺炎（COVID-19）疫情時事的「防疫主題車」。運用台灣故宮收藏的醫藥古籍、青銅器，以及中藥材，從人文的角度帶領民眾去了解從古至今疫病的發展軌迹。預計2020年將巡迴30場，嘉惠新北市1500位偏遠地區師生。

新北市教育局表示，在發展創客教育（以整合、自學、創意與實作的教學方式）上，從2014年以來新北市補助自造教育及科技中心、創客社群學校、小學創客社團與偏遠地區學校推廣，至今已累積近100間創客能量學校，教育局將持續鼓勵學校勇於發想，實踐想得出來、就做得出來的創客精神。

另外，台灣故宮於2019年推出的「愛台灣博物館卡」，其國際版亦將收入新北市各地博物館，包括：鶯歌陶瓷博物館、八里十三行博物館、板橋林本源園邸（林家花園）、金瓜石黃金博物館、淡水古蹟博物館群等；而新北也將結合各館特色，搭配故宮典藏，辦理特色教育展。