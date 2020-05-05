【新冠肺炎】陸港澳生赴台可望解禁　傳7月起逐步開放

台灣面對新冠疫情不斷「超前部署」，今（2020）年2月起陸續禁止陸港澳人士入境，其中約有15,000名陸港澳生身處境外，無法赴台就學。 對此，台灣教育部於5月4日首度鬆口，稱已責請各大學盤點居家檢疫能量、計算宿舍空間，在境管政策及防疫前提下，將有序漸進供境外生返台就學。此外，有大學透露，教育部稱7月或可安排境外生入境。

台灣「私立教育事業協會」理事長、中國科大校長唐彥博呼籲，台官方應先放行應屆畢業生返台，讓陸方知道「台灣歡迎陸港澳生」。（Facebook@唐彥博）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，台教育部數據統計，2019學年度，台灣各大學境外學生約130,417人，其中學位生約63,530人，非學位生66,887人。因台官方自二月陸續宣布陸港澳居民入境禁令，有約25,000名學位生無法及時返台，其中陸港澳生15,433人，佔比逾六成。

5月4日，台灣「私立大學校院協進會」、「私立教育事業協會」等單位與台陸委會針對陸生來台就學事項進行意見交流。

台灣「私立教育事業協會」理事長、中國科技大學校長唐彥博提出「一個前提、四個先行」原則，主張在安全無虞前提下，開放文教領域、正規學制（學位生）、應屆畢業且有完善配套的大學先行，放行陸港澳生返台。

他並建議採「類包機」模式，且有宿舍空間的學校，須支持檢疫量能不足的學校，才可能完成入境作業。其中，應屆畢業生2,500人列為優先來台對象，學校在暑假安排為他們補修學分，讓他們可以順利畢業。

台灣「私立大學校院協進會」代表、實踐大學校長陳振貴表示，過去「類包機」每次約接200多人返台，約十多趟航班可將應屆畢業生疏運完成。如果應屆畢業生能返台並如期完成學業，對兩岸和平發展也能發揮一定作用。

唐彥博也說，兩岸關係因陸港澳生未能返台持續惡化，建議教育部與陸委會合作擬定疏運條件及具體措施，讓陸方知道「台灣歡迎也準備好接回陸港澳生」，此舉也是對陸方拋出直球，測試其對台政策。

台教育部則表示，已請各大學盤點境外生居家檢疫量能，以利未來有序讓境外生在完成嚴謹防疫程序後，返校就讀。將在配合台灣中央流行疫情指揮中心境管政策，以及可充分滿足防疫需求的前提下，盡力協助境外生返台就學。

此外，傳出各大學近期紛紛獲知教育部有意讓最初因疫情因素，無法在台就讀的境外生繼續完成學業，預計7月起應可讓上述境外生返台。不過，此消息未獲台教育部證實。