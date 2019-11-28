【同性婚姻】男同志不滿其同性配偶未享優先繼承權　求司法覆核

男同志不滿已與他契結的同性配偶未被視為「家庭成員」，從而未能與他共同持有居屋單位，他早前已就房屋政策提司法覆核，他繼而亦發現在現行法例下，若同性伴侶沒有定立遺囑，其同性配偶將無法繼承伴侶的遺產，認為有關法例不合理，又指容許同性伴侶有繼承權並不會影響政府保障異性婚姻的制度，因而再度入稟，就同性配偶的繼承權提司法覆核。

申請人吳漢林(譯音)，答辯人為律政司。吳亦曾入稟挑戰香港的房屋政策，指他在港買二手居屋後，才發現其同性伴侶未被視為房屋政策中的「家庭成員」，不能以該身份入住單位，他上月已就此向房委會提出了司法覆核。

同性伴侶未能聯名持有居屋單位

吳在是次入稟的文件稱，他於2012年結織現任丈夫，兩人相戀並於2017年在英國倫敦結婚。吳在2018年，以綠表購買一個二手居屋單位，但由於相關房屋政策不認同同性婚姻，吳無法與丈夫聯名持有該單位。

曾就繼承問題要求律政司澄清

吳指根據《無遺囑者遺產條例》，他與同性配偶的婚姻不被認可，擔心若他較丈夫先離世，他的丈夫將無法繼承單位，所以去信律政司澄清疑惑，但律政司只回覆政府會按相關法例處理有關遺產及承繼等事宜。

吳又稱，根據現行法例，在沒有遺囑的情況下，同性伴侶無法繼承對方的遺產，也無法優先繼承遺產以及在遺產中取得任何經濟支援。

同性伴侶不獲承認影響繼承權

吳認為《婚姻條例》間接歧視同性伴侶，同性伴侶在法律上無法被視為「配偶」，而且海外同性婚姻在本港也不獲承認，影響了其繼承權。吳認為雖然法例在於保障傳統婚姻，但他認為容許同性伴侶有繼承權並不會影響政府保障異性婚姻，卻剝奪了同性伴侶同住權利，以及影響了他們繼承對方遺產，直指法例違憲，因而要求司法覆核。

案件編號：HCAL3525/2019