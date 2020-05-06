不滿蔡英文被稱「台灣領導人」　台獨團體蛋洗國民黨黨部誤中警察

國民黨台北市議員王鴻薇日前上大陸央視《海峽兩岸》節目，並在節目中以「台灣領導人」稱呼蔡英文，遭綠營批評「媚中」。 對此，台獨團體「台灣國」在5月6日前往國民黨中央黨部抗議王鴻薇是對岸「傳聲筒」，要求國民黨中央出面道歉。對後台灣國辦公室主任陳峻涵更拿出一盒漆成紅色的雞蛋，往國民黨中央黨部砸去。不過，該盒雞蛋或許是因拋的不夠遠，反而直接砸在現場警察的頭上。事後警方快速出手逮住陳峻涵，並以妨礙公務等名義，直接扭送入警局。

台灣國辦公室主任陳峻涵率人赴國民黨中央黨部，要求國民黨針對稱蔡英文為「台灣領導人」一事道歉，否則他將蛋洗黨中央。（楊騰凱／多維新聞）

陳峻涵表示，王鴻薇身為台北市議員，稱呼蔡英文為「總統」是尊重國家，他相信王鴻薇和國民黨也很清楚，但王卻稱呼蔡英文是「台灣領導人」，在此事件上，國民黨凸顯了整黨甘願淪為中共的宣傳工具、統戰樣本。陳峻涵批，王鴻薇吃台灣米、喝台灣水、領枱灣納税錢，卻嫌棄台灣、糟蹋台灣，若是如此，他請王鴻薇早日「回歸祖國。」

儘管現場維護秩序的警察，一再勸阻陳峻涵，呼籲他「保持社交距離」，但陳峻涵仍在國民黨中央黨部前放話，要求國民黨派員道歉，若不從，他將拿出漆上紅漆的雞蛋，直接「蛋洗」國民黨中央黨部。

國民黨並未派出代表響應陳峻涵，隨後，陳峻涵便直接將整合雞蛋砸向國民黨大門。不過，該盒雞蛋或許是拋的不夠遠，反而直接砸向身後的警察。

砸蛋之後，現場警察快速出手逮住陳峻涵，將之扭送入警局。（楊騰凱／多維新聞）

眼見警察被砸，陳峻涵也立刻表達歉意，但現場警方仍迅速出手將陳峻涵從人群中架出，以妨礙公務等名義扭送警局。過程中陳峻涵一度想緩和雙方人馬的情緒，強調自己願意配合警方，但請警方讓他收拾一下自己散落現場的個人物品，但警方顯然未將態度放軟。看着蛋液從警察頭上滑落，陳峻涵也同時被強押離場，扭送入警局。