洪秀柱：若九二共識由外到內都換掉　國民黨「準死無疑」

國民黨智庫此前曾指，「九二共識」與「一國兩制」畫上等號，已成為「票房毒藥」，國民黨必須重新思考九二共識的定位。 國民黨前主席洪秀柱在4月30日表示，九二共識的意涵就和《中華民國憲法》一致，即為「一中原則」，若九二共識由外套到裏子都換掉，那就「準死無疑」。

國民黨革命實踐研究院院長羅智強在4月30日召開記者會，宣布仿效孫中山先生成立「海外中興會」，要在全球一百個城市建立聯繫，用以募款並傳達理念。同時羅智強也邀來國民黨前主席洪秀柱共同參與記者會。這也是洪秀柱自2017年卸任主席後，洪秀柱首度踏入國民黨中央黨部。

當前國民黨正在進行兩岸論述改革的討論，洪秀柱認為，九二共識的內容和憲法一樣，就是一中原則，如果九二共識由外改到內，那便「準死無疑」。（洪嘉徽／多維新聞）

洪秀柱說，國民黨失去自己堅強的中心思想、失去了核心價值、失去了道路，甚至路線搖擺不定，那也就沒了未來的希望，如此一來，人家也不會捐款給國民黨。洪秀柱表示，國民黨主席主持中常會時，都要面對孫中山先生遺像朗誦其遺囑，內容說道「求中國之自由平等」，孫中山所稱的中國就是是中華民國，範圍包括整個中國，「不是僅有台澎金馬」，朗誦孫中山遺囑不是唱歌複誦，應該要想起背後真正的意義。

然而國民黨在2020年台灣總統大選失敗後，兩岸關係成為檢討對象，當前國民黨改革委員會的兩岸論述小組，也正在對如何改革兩岸論述進行討論。

洪秀柱認為，如果九二共識的內容從外套到內裏都換，「那就準死無疑。」她說，「其實九二共識的內容，就和我們的憲法一樣，是一個中國原則」，兩岸要謀求未來的統一，白紙黑字寫在當時兩岸兩會往來的函件中。洪秀柱指出，只是我們附帶了一句，對於一中的涵義，雙方各有認知不同，所以我們叫各表（一中各表）。對岸則強調，這次是事務性協商，不牽涉到政治涵義，一中涵義留待以後政治協商時再來談（一中不表）。

左起為國民黨革實院副院長游淑慧（左）、國民黨革實院院長羅智強以及洪秀柱，三人4月30日共同出席記者會，並於國民黨中央黨部合照留念。

洪秀柱表示，如果不談這麼複雜的東西，「就談我們的憲法，我們一切照憲法的道路，就是一個中國原則，謀求未來的統一，但是我們分治不分裂，我有我的制度，你有你的生活制度，我們兩岸制度不一樣，但我們一個中國不分裂。」

洪秀柱認為，過去她在選舉期間，曾提倡兩岸籤屬和平協議，和平協議絕對不是投降協議，是雙方怎樣坐下來談，提出共同的想法，不管是參加國際組織也好，兩岸軍事互信也好，未來發展的路也好，「甚至一國兩制、一國多體制，大家可以坐下來談，反正我們有一個中國的共同表述，這是解決兩岸僵局最好的辦法。」

洪秀柱感歎，假如民眾搞不清楚九二共識，就想辦法讓民眾清楚，這是如何說明講解的問題，而不是因為他們聽不懂，所以我們不能講，或企圖去改變九二共識。

洪秀柱期許國民黨中央，不要忘掉自己應有的中心思想、應有的核心價值。她認為，選舉是一時的，但政黨的理念是恒久的，別因失去一時的版圖、一時的席次，就改變了自己的理念中心思想。