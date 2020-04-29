國民黨設「保密條款」約束黨職人員　引發黨內質疑

國民黨主席江啟臣在4月29日主持中常會，會中通過新規定，要求國民黨黨代表、中常委等黨職人員就任時，應簽署「保密協議」，倘若泄露黨內重大機密，最重可開除黨籍。 不過此舉也引發部分中常委的質疑，包括究竟何謂「機密」？黨中央目前並沒有明確的規定，等於變相給予黨中央龐大的詮釋空間，未來黨內人士與媒體的溝通聯繫，若稍有不慎，恐怕都會踩到保密新制的紅線。

國民黨主席江啟臣在4月29日主持中常會，新通過「保密條款」， 要求國民黨黨代表、中常委等黨職人員就任時，應簽署「保密協議」，倘若泄露黨內重大機密，最重可開除黨籍。（中央社）

此次國民黨考紀會提案，全體黨職人員應遵守相關保密事項，在就任時應簽署保密協定，就職務上知悉或持有之各項數據及信息均應負保密責任。另外，根據國民黨黨員違反黨紀處分規程，違者可視情節輕重予以懲處申誡、停止黨職、停止黨權、撤銷黨籍、開除黨籍等處分。

有中常委分析，國民黨之所以會祭出「保密條款」約束黨職，起因恐怕要回推到2020年台灣總統大選期間，當時國民黨的不分區立法委員名單，在中常會通過之前便提早於媒體曝光，並飽受「不夠年輕」、「私心過重」等輿論質疑。另一方面，國民黨近日關於中央黨部是否繼續承租，或部分單位將搬遷往何處的消息，也備受外界關切，黨中央的腹案每每有新進度，便大規模受到媒體報道。據悉，黨中央對於這種腹案提早曝光的情況也不樂見，這也可能是祭出「保密條款」的背景因素。

儘管新制已經通過，但對於黨中央祭出「保密條款」，也有中常委抱持質疑的態度。有中常委認為，關於何等事項屬於機密，黨中央並無明確的規範，恐怕會給予黨中央過多的詮釋空間，令黨職人員一不小心就會踩到紅線。甚至有中常委質疑，黨中央是否應率先約束高層決策群，甚至是實際參與內部運作的黨工？畢竟這些人士比起黨代表、中常委，更能第一時間接觸黨中央的決策事項。反觀中常委、黨代表等黨職人員，不僅沒領黨的薪水，還捐錢給黨，卻受到「保密條款」的約束，很難全面鼓掌叫好。