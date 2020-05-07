【台灣紓困之亂】民眾為申領紓困金自證窮苦　歎「蔡政府錢難拿」

5月4日，台灣行政院長蘇貞昌針對新冠肺炎疫情對經濟的影響，向台灣民眾提出紓困方案，只要未保加入勞保等社會保險，且收入存款低於一定條件，便可向政府申請新台幣一萬元的紓困金。蘇貞昌更豪語，要讓賣玉蘭花、舉廣告牌的台灣民眾都能請領。 不過，開放申請後，對於該如何證明自己賣玉蘭花、以及收入是否夠低以符合請領門坎，令大排長龍前來請領的台灣民眾摸不着頭緒，不少台灣輿論更以「紓困之亂」，來形容此此次發放紓困金的混亂。

據台《中國時報》報道，桃園市有一名80歲的出家人，因疫情影響，參拜信眾與香油錢都大減，不得已只好到公所申請紓困，申請蔡政府的萬元紓困金，卻因提不出工作證明，導致申請碰壁。而雖然蘇貞昌曾誇口，要讓賣玉蘭花者可以請領，但嘉義縣有玉蘭花販前去公所申請補助時，也因提不出工作證明碰了軟釘子，還不斷要求第一線承辦人員陪自己回花圃，看看自己所種的玉蘭花。

蘇貞昌開口講出玉蘭花，還造成更誇張的影響，據《聯合報》報道，由於蘇貞昌舉了玉蘭花販為例，導致不少人大量批發玉蘭花，只為取得販賣玉蘭花的證明，導致台中玉蘭花短缺，花價漲了六成，一串花原本只要新台幣30元，現在已經漲到50元。

《聯合報》報道，另有民眾抱怨，紓困金申請過程繁複，甚至還要拿家人存摺舉證存款有限，但家人眾多，又有小孩在外地，造成舉證的困難。民眾感歎，蔡政府若要紓困，給錢也甘願一點，「蔡英文的錢，真的不好拿」。

對於台灣爆發紓困亂象，國民黨主席江啟臣5月7日也在Facebook上炮轟，他表示，國民黨立院黨團早就提出，最簡便的紓困方式是「排富後廣發現金」，但民進黨政府已讀不回，就是要設下繁複的手續，對於已經因為疫情受到影響的民眾，毫無同理心，台灣中央政府的心態更高高在上，不跟地方溝通，從執行的結果看來，錯誤的紓困比不紓困更差。