Cissy陸詩晴成連登女神　曾演《Yolo的練習曲》　風格純情超可愛

連登女神除了「世一」（世界第一）Jessica（陳怡臻）及Jeannie（吳家忻）之外，其實還有1位不時都被連登仔發文吹捧，她就是Cissy陸詩晴（IG：cissy.pastel）。Cissy曾演出ViuTV短劇《Yolo的練習曲》，可愛純情的風格成功吸引不少粉絲，而且相對嬌小的外表更加吸引大量連登仔主動表示想保護她！



Cissy陸詩晴有標緻五官，笑起上來更令人冧到入心。（IG「cissy.pastel」圖片）

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Cissy在ViuTV短劇《Yolo的練習曲》中擔任女團YOLO其中一人，雖然演出時間不多，但仍然引起網民的注意。身形相對嬌小的Cissy有標緻的五官，笑起來更令人冧到入心。連登討論區上不時有新帖文討論Cissy，網民大讚她夠晒純情之餘，Pure度亦爆晒燈。

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Jessica Chan靚樣精靈大眼不得了 連登仔狂推Po大讚係理想女友型

Jessica Chan近日出演YouTube頻道「試當真Trial & Error」短片《教父》的女主角，引起連登仔留意。（YouTube頻道「試當真Trial & Error」短片截圖）

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連登仔狂推新女神被封「港版周子瑜」 因1條短片爆紅IG人氣急升

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網紅七七Duebass獲讚「純到黐線」 因街訪成名 與橋本環奈並論

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「七七」獲得連登仔「純到黐線」認證，看完照片之後的確令人有內心也澄澈的感覺。（微博「Duebass」圖片）