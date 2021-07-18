Cissy陸詩晴成連登女神　曾演《Yolo的練習曲》　風格純情超可愛

連登女神除了「世一」（世界第一）Jessica（陳怡臻）及Jeannie（吳家忻）之外，其實還有1位不時都被連登仔發文吹捧，她就是Cissy陸詩晴（IG：cissy.pastel）。Cissy曾演出ViuTV短劇《Yolo的練習曲》，可愛純情的風格成功吸引不少粉絲，而且相對嬌小的外表更加吸引大量連登仔主動表示想保護她！
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Cissy在ViuTV短劇《Yolo的練習曲》中擔任女團YOLO其中一人，雖然演出時間不多，但仍然引起網民的注意。身形相對嬌小的Cissy有標緻的五官，笑起來更令人冧到入心。連登討論區上不時有新帖文討論Cissy，網民大讚她夠晒純情之餘，Pure度亦爆晒燈。
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Jessica Chan的IG相一樣咁靚咁好睇，立即點擊下圖放大睇清楚啦！▼ ▼ ▼
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Jessica Chan曾經接拍吉列的男友視角廣告短片，立即點擊下圖放大睇下啦！▼ ▼ ▼
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