綠營外交學者：美國「一中政策」或鬆動　ECFA是中國「救命丹」

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，影響層面不光止於經濟，國際情勢遂有變動，全球迎來「後疫情時代」。 《多維新聞》專訪親民進黨外交學者、台灣國際法學會副秘書長林廷輝，討論中美間的關係變化，對台灣有何影響？台灣方面所關心的「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）中斷之可能性又有多少？

台灣總統蔡英文面對「後疫情時代」的來臨、中美關係的變化，着實考驗蔡英文的領導能力，台灣此刻處在國際關係變化的十字路口。 （洪嘉徽／多維新聞）

美國試圖扭轉70年代國際格局

林廷輝認為，現在美國友台的動作頻繁、動作之大，目的是試圖要扭轉1970年代的國際格局，美國一手促成了現在的國際格局，而要扭轉格局的話，「在法律上就是跟台灣建交」；但是，要注意的是，跟台灣建交，「不必然會跟中國斷交」，1970年代的情況是為了「聯中制蘇」，跟中華人民共和國建交，必須順着中共的要求，美方一定得跟台灣斷交，現在的國際結構是不一樣的，這也必須看美國怎麼安排國際權力結構。當美國願意主動伸手跟台灣建交的時候，台灣是以什麼主體來建交？假設以「中華民國」為主體建交，中共自己會因此跟美國斷交嗎？這個問題反倒要問北京方面。倘若中美不斷交，中國在怕什麼？

他又稱，中美斷交的話，接下來中美秩序的安排、整個國際政治的權力結構會完全不同。中國會深化俄羅斯的結盟關係對抗美國，形成一種對抗的局面，會落入修昔底德陷阱（Thucydides's Trap）的局面，美國駐聯合國大使不斷提供這個觀點（台美建交），台灣也有人在呼應，這不是單純台灣邦交國的問題，「是國際政治權力結構改變的問題」。

林廷輝進一步指出，台灣加入世衛體系（WHO）的問題，不單是加不加入的問題而已。WHO只是聯合國旗下的國際組織之一，美方之所以開始有「促台入聯（UN）」的聲音出現，是因為UN是一個關卡，一進UN而所有「關卡」（國際組織）都通。UN憲章的規定很清楚， 「一定是個國家」才能成為UN會員國，台灣沒有想要搶中國代表權，台灣只是想要中國讓一個位子給台灣。如果台灣要以「特殊身分」入聯，UN憲章勢必得修改，但「憲章幾乎不可撼動」。

林廷輝認為，美國仍有能力建構國際制度的能量，美國宛如國際老大，中國只是國際老二，台灣在此時此刻究竟該站向誰那邊，其實答案很明顯。 （洪嘉徽／多維新聞）

林廷輝補充說明，如果以世界知識產權組織（WIPO）的投票比例來看，美國還是具有操控跟布局國際組織、乃至國際權力結構的能量，「美國並不是殞落的霸權」，所以接下來從通過「台北法案」（TAIPEI Act）以後，就是涉及美國願不願意推動翻轉1970年代聯中制蘇的格局，也無論是「聯台製中」或「聯台和中」，這個格局絕對跟1970年代不一樣。

中共是否有可能對台動武？

談及中共是否有可能動武，林廷輝認為，如果以中共在南海的一系列動作為檢視的話，中共在實力（軍事）不夠的情況下，不會貿然動武，中共是有規律性的韜光養晦，用蠶食鯨吞的方式，如中共在南海的大動作始於1970年代把越南勢力從西沙群島趕出去，再來是1980年代把菲律賓從赤瓜礁趕走、2012年佔領黃岩島，緊接着便是在南沙島礁建立軍事補給基地，甚至建立行政區跟傳播中共提倡的海域「九段線」概念。

林廷輝還提到中共的「反分裂國家法」有三個動武條件，其中之一是「外國勢力介入」，詼諧的說台灣每天都是外國勢力介入，中共為何不動武？「實際上就是實力不夠。」

他認為，如果中共評估自己能力夠，足以跟美軍抗爭的話，而且足以把美軍趕出去，中共這時就會依據反分裂國家法，讓解放軍動武師出有名，反之如果羽翼未豐，中共不會冒險，所以關鍵點不在法的規定，而是中共的實力。美軍經常派出偵察機、軍艦遶行，目的也是在吿訴中共：美軍有能力掌控海域。

美軍本月已三度派出B-1B轟炸機編隊接近台灣外圍空域。（資料圖片）

林廷輝另指出，蔡英文的南海政策跟新南向政策的立場相一致。原因在於，蔡英文此刻的做法是將台灣在南海的衝突地位角色降到最低，只做人道救援演習，沒有要進一步衍生「挑釁行為」，比如說台灣從太平島撤軍，有可能引起南海以及中共等各勢力搶奪，「有可能會引起第三次世界大戰」，台灣好好的守住太平島，反而是「穩固南海和平」。

美國「一中政策」或鬆動

多維新聞問及，如果美國內部出現台美建交的聲音，是不是代表美方的「一中政策」（One-China poiicy）開始轉變？林廷輝直言，「有可能」。

林廷輝進一步說，原則上台灣的理想是「一中一台」，但基本上台灣自己都沒去宣稱「台灣共和國」，台灣的國號都是「中華民國」，最後美方可能會承認「中華民國」，在法律上可能製造「兩個中國」，這個情形是比較可能發生的，而兩個中國是回到1970年代的美方規劃，當時的美方原本就規劃兩個中國。台灣自己要表達清楚「自己是誰」，但問題是台灣現在對外表達的國號就是「中華民國」，這是目前的問題所在。

關於「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）是否會因十年大限將屆而終止的議題，近期引發兩岸關注。（資料圖片）

至於現在台灣內部對於「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）可能中斷的風險擔心不一，中共中斷ECFA的可能性究竟有多少？林廷輝反倒樂觀地認為，「中共不會中斷ECFA」。

林廷輝說明，中共不但不會中斷ECFA，還會依據台生或台商的需求延續惠台措施，「目的是要架空台灣政府」，拉攏台灣人民，這也是不會對台動武的原因之一，因為台灣內部有部分人民是中共需要拉攏的；ECFA不能單從兩岸的角度觀察，要從中共在全球的布局觀察，ECFA反倒可能成為中共未來的「救命丹」，因中美之間遭美方封鎖，所有關鍵技術美方、日本等不可能再提供給中共，各國考慮國家安全，故不會願意跟中共進行技術合作交流，中共此時此刻就需要透過ECFA，同台商合作，替其「竊取」到西方的關鍵技術，中共思考的角度不會是「透過中斷ECFA懲罰台灣」，而是「如何透過ECFA得到關鍵技術」，中共不會自斷後路。