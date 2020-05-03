為參加世衛組織　台灣稱決定中國代表權的聯大決議「不是事實」

第27屆世界衛生大會（WHA）即將於2020年5月17日至21日間舉行，台灣多次表態希望參與，但蔡英文政府於2016年執政後拒絕承認「九二共識」，故自2017年迄今俱未再受邀出席。接着台灣利用新冠肺炎（COVID-19）疫情的爆發，多次呼籲欲參加世衛組織與攻訐中共隱瞞疫情，使中國大陸批評此乃「以疫謀獨」。加上4月27日台衛生福利部長陳時中與美國衛生部長阿扎（Alex Azar ）舉行視頻會議，阿扎宣稱支持台灣參加世界衛生組織（WHO），此舉遂令中國大陸再度抨擊美國與台灣。

美國衛生部長阿扎日前與台衛福部長陳時中展開視頻會議，並表態支持台灣參加世衛組織，由此引起中國大陸的抨擊。（Twitter@Secretary Alex Azar）

中國大陸駐日內瓦代表團發言人劉玉印於5月2日發文，斥責美國與台灣公然進行官方接觸與支持台灣參與世衛組織，已經嚴重違反「一個中國」原則與中美三個聯合公報，以及聯合國大會2758號決議與世衛大會25.1號決議，無異是「將防疫議題政治化，向『台獨』勢力發出嚴重錯誤信號」。

劉玉印重申「台灣地區是中國的一部分」，因此若要參與包括世衛組織在內的國際組織，都得按照「一中原則」處理，並指責民進黨政府堅持「台獨」與拒絕承認「九二共識」，已「導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在」，同時呼籲其他國家勿再借由新冠疫情操弄台灣問題。

面對中國大陸的指責，台灣駐日內瓦辦事處迅即於同日回應，先是刻意宣稱「來自中國的武漢肺炎疫情持續蔓延全球」，並稱「極權政府持續以政治理由，無視全球衛生安全風險，堅持將台灣排除在WHO之外」。接着強調「不是事實的政治論述，重複再多遍，也不會成為事實。聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議僅確認『中國代表權』的歸屬，並未提及台灣是『中國』的一部分」，並批駁兩項決議「更未授權中華人民共和國在聯合國體系中代表台灣」。

聯合國大會於1971年決議恢復中華人民共和國的權利後，中國代表團團長喬冠華（左）與副團長黃華（右）前往紐約參與年底的聯合國大會第26屆全體會議。（人民網）

台外交部發言人歐江安表示，將繼續爭取以觀察員身分參與世衛大會，同時聲稱「台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是現狀，也是事實」。而在此前，歐江安也曾表態指摘世衛官員舉出聯大決議與世衛大會決議是「錯誤引用」，稱「這兩項決議都和台灣人民沒有關係」。

1971年10月聯合國大會做出「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的第2758號決議，決定「恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」，從此使「中華民國」政府不再被承認是代表中國的正統政府。而1972年世衛大會第25.1號決議，亦承認聯大2758號決議的效力，聲明就此驅逐「蔣介石的代表」。

但主張台獨的民進黨政府，自然不肯接受此兩項決議，並回避馬英九政府正是因為承認體現「一中原則」的「九二共識」、故為中國大陸同意台灣以「中華台北」的觀察員名義出席世衛大會的事實，反而於4月新聞稿中宣稱那是因台灣自身的「多年努力」。近日蔡英文政府更是頻頻聯合美國、日本等國，試圖藉助渠等讓台灣加入世衛組織。

世界衛生大會將於5月17日召開，中國大陸駐日內瓦代表團發文強硬拒絕邀請台灣參加。（Reuters）

對此，不斷在新冠肺炎疫情上指控中國大陸的美國，亦利用台灣問題升級對華批駁力道。先是美國駐聯合國代表團於5月1日在Twitter上，發文稱「阻止台灣踏入聯合國場域不只是對驕傲台灣人的一種侮辱，對聯合國原則亦然」。美國務院國際組織事務局（IO Bureau）亦同時於推特上發起「TweetforTaiwan」活動，表態支持台灣出席世界衛生大會，甚至轉發蔡英文的推文，並攻擊稱「中國迄今對新冠肺炎爆發的反應就是隱瞞事實，讓自己的科學家們噤聲，以及審查言論」。

接着美國在台協會（AIT）亦在5月3日於臉書（Facebook）貼文稱：「每天都會分享貼文，聲援台灣參加世衛大會」，並援引洪都拉斯駐聯合國代表里索（Giampaolo Rizzo）的說法，稱渠已致電世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求讓台灣參加世衛大會。