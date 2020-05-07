綠營外交學者林廷輝：台灣與前友邦復交　須顧及大陸面子問題

太平洋島國基里巴斯4月底舉行國會大選，原本主導與台灣斷交的執政黨敗選，丟掉國會多數席次的地位，另一方面，其中一個反對黨則表明，想要與台灣恢復邦交，讓台基復交的傳言不脛而走。

多維新聞專訪綠營外交學者、台灣國際法學會副秘書長林廷輝分析台基復交可能性，他指出，從時間點上來看，須等到6月基里巴斯新政府上台，政局穩定後才能判斷基國有無意圖與台復交；而台灣若決定跟基里巴斯復交，除了要處理大陸的「面子問題」，也代表蔡政府第二任期的外交政策出現改變，從原來的消極改為積極外交，但仍不應視為「兩岸重啟外交戰」，而應將之解釋成「回復現狀」的範疇。

林廷輝指出，台灣若決定跟基里巴斯復交，代表蔡政府第二任期的外交政策出現改變，從原來的消極改為積極外交。（洪嘉徽／多維新聞）

林廷輝表示，台灣邦交國的外交轉向，很大原因都是受當地國的內部政治情勢影響，例如該國的前任元首與台灣關係不睦，等到他再次上台後，就很可能改變與台灣的外交關係，再加上台灣的邦交國大多較為貧窮，因此相對來說會有更多資金上的需求，特別是當政治人物需要鞏固權位的時候，就更需要有資金上的需求，而如果台灣沒辦法供給資金，這些國家就會去找中國大陸，運用兩邊的槓桿去謀求利益。這些國家從台灣的李登輝時代，就學到操作兩岸槓桿的力量，但在馬英九時代，兩岸外交休兵，讓這些國家沒辦法進行操作，等於是「餓了八年」，所以在蔡英文上台後，中國大陸因為兩岸因素，選擇在外交上有所表現，就開始有規律性、計畫性、謀略性的挖走台灣邦交國，第一任期4年拉了7個，2020年上半年沒拉，下半年有可能會再拉一個。

基里巴斯去年與台灣斷交後再與中國大陸恢復外交關係，總統塔內希．馬茂（Taneti Maamau）1月訪華，1月6日習近平同馬茂會談。（新華社）

復交應視為回復現狀

林廷輝認為，中國大陸選擇在外交上對台灣動手，一來是因為在兩岸部分，北京不希望兩岸動盪到全面封鎖交流的局面；二來在國防部門，解放軍確實給予相當的壓力，但問題是台海戰火一開，包括東南沿海、南海一帶可能都戰火綿密，北京又無法確保美軍不會介入，所以軍事行動也不會是選項，因此只能透過外交手段去釋放內部的壓力。

林廷輝指出，觀察北京近年來挖走的台灣邦交國，都是長期跟台灣維持外交關係的國家，目的是讓台灣感到痛處，但另一方面來說，挖走這些國家也符合北京的戰略利益，例如巴拿馬運河就是國際重要通道。而這些被挖走的台灣邦交國，之所以會在短時間內跟台灣釋出復交的可能性，一方面是中國大陸的履約承諾，沒有達到他們希望的目標，二方面也可能是透過「復交」來向北京要價，操作兩岸槓桿，至於這件事情要不要處理，蔡政府到底要不要接受，「可能現在政府內部都在思考這個問題」。

基里巴斯海域面積廣達360萬平方公里，位於太平洋地區的關鍵戰略位置。（Getty）

林廷輝說，就他的立場來看，不是所有的國家要與台灣復交，台灣就要復交，不應僅僅從邦交國數字的增減，而應該從復交對台灣來說，有無實質上的利益，且這個利益還要夠大來思考。以基里巴斯的例子來看，因為基里巴斯戰略地位非常重要，這牽涉到美國如果動用太平洋艦隊協防台灣，並以關島、夏威夷作為前進基地，但若背後有一大片海域，是解放軍可以在其背後騷擾補給線，在這種狀況下，美國勢必要顧及後方補給線掌控問題，無法全力協防台灣，從這個角度來思考，台基復交就符合台灣的國家安全、國家利益，復交不是個問題，但台基復交不能將之解釋為重啟外交戰，而應將之看成「恢復2016年5月20日的現狀」，在維護台美雙方共同利益的同時，也要能顧及北京的面子，讓他們有台階下。

蔡政府2016年上台後，七國和台灣斷交。目前台灣邦交國僅存15個。（資料圖片）

消極轉積極 外交政策發生改變

在北京持續挖走台灣友邦的情況下，林廷輝認為，當台灣邦交國數字降到十個以下，變成個位數時，台灣政府就必須有所作為，將邦交國數維持在十個以上，因為到個位數是一種倒數計時的概念，這對執政者來說將帶來巨大的壓力；萬一「零邦交」的結果出現，從國際法的法理來看，台灣並不會因此就變成不是一個國家，因為國家一旦被承認，就永久被承認，被撤回的只是政府承認，但民眾對政府的治理效能，會發生緊張與批判，所以萬一這種狀況出現，台灣要面對的並非國際地位的問題，反倒是台灣內部政治壓力的問題。

但林廷輝也坦承，如果台灣與基里巴斯復交，確實在外交政策上跟蔡英文第一任期「不太一樣」，時間點也是落在蔡英文第二任就職的5月20日後的六月，但還是應把台基復交解釋為「回到2016年的現狀」，因為如果真的要重啟外交戰，台灣也不用選擇跟基里巴斯建交，而應該改挖其他跟北京建交，但過去非台灣邦交國的國家；一旦台基復交，台灣的外交政策應該是從過去的消極外交，「你打我，我為了顧全大局不還手」，變成積極外交，台灣為了恢復原本的狀態，將過去被搶走的朋友一個個搶回來，手段上確實不一樣，但目標是恢復原先的狀態，但若萬一決定如此，仍應當跟北京講清楚，「這不是要跟你啟動外交戰」，避免對方誤判。