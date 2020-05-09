台灣擬修例刪除「國家統一」字眼　國台辦：挑戰大陸底線極其危險

台灣執政民進黨有立委近日提出修訂《兩岸人民關係條例》，刪除其中「國家統一」的字眼，引起不少關注。 國台辦發言人馬曉光在周六（9日）回應指正密切關注事態發展，又稱嚴正警告台獨分裂勢力，不要低估維護國家主權和領土完整的意志及決心。

民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、陳亭妃等人共同提案，指因應台灣政治現實及發展，應修正《兩岸人民關係條例》。圖為蔡易餘。（資料圖片）

民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、陳亭妃等人在周五（8日）共同提案，指台灣與中國大陸的關係已不再以「國家統一」作為唯一最終目標，因應台灣政治現實及發展，應修正該條例。提案的具體內容包括有將第一條的「國家統一前」刪除，修改為「因應國家發展」；將第二十六條之一及第六十三條中的「國家統一前」，修改為「國家管轄領域僅及於臺澎金馬與其附屬島嶼時」等。

提案還主張要加入「我國目前管轄領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼，以及符合國際法規定之領空、領海與鄰接水域」、「中華民國尊重中華人民共和國佔領大陸淪陷區之歷史事實，並承認中華人民共和國之主權」的表述。目前提案已經結束一讀程序，交付內政委員會審查。

對此，馬曉光指國台辦已注意到有關的新聞報道，正密切關注事態發展。馬曉光並稱，一段時間以來，一小撮台獨分裂分子誤判形勢，企圖在謀獨的道路上「飆車」，不斷試圖挑戰大陸的底線，有關做法是極其危險，「我們嚴正警告台獨分裂勢力，不要低估14億中國人民維護國家主權和領土完整的堅強意志和堅定決心。」

立法院一讀通過修訂《兩岸人民條例》，已交付內政委員會審查。（洪嘉徽攝）

另一方面，陸委會亦有在周五晚間回應稱行政部門尊重立法院的提案權，但政府兩岸政策立場沒有改變，會密切注意各界意見。陸委會指，總體而言政府的兩岸政策立場一貫而明確，努力維持兩岸和平穩定現狀，也全力捍衛國家主權；實作面上，則依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他法律處理兩岸事務，以維護台海和平穩定現狀。

（綜合報道）