綠委提案修《兩岸人民條例》　要求刪除「國家統一」目標

在台灣，距離蔡英文第二任就職大典只剩12日，有民進黨立委提出修改兩岸關相關法律，刪除其中的「國家統一」的字眼，為兩岸關係再投下震撼彈。

台灣立法院正在進行《兩岸人民條例》的修改工作。（洪嘉徽／多維新聞）

5月8日上午，民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、陳亭妃等人共同提案，打算刪除《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱《兩岸人民條例》），當中第一條第一句「國家統一前」，提案表示，台灣與中國大陸的關係已不再以「國家統一」做為唯一最終目標，因應台灣政治現實及發展，應修正《兩岸人民條例》。

提案具體內容包括：將《兩岸人民條例》第一條的「國家統一前」刪除，修改為「因應國家發展」；將第二十六條之一及第六十三條中的「國家統一前」修改為「國家管轄領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼時」，等於不僅希望放棄國家統一、也拒絕償付民國38年以前的各項給付與債務；該提案還主張「我國目前管轄領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼，以及符合國際法規定之領空、領海與鄰接水域」，以及「中華民國尊重中華人民共和國佔領大陸淪陷區之歷史事實，並承認中華人民共和國之主權」。

目前提案已經結束一讀程序，交付內政委員會審查。《兩岸人民條例》最早在1992年公布施行，目前已經有19次修改歷史。