白色恐怖受難者傅正日記出版　陳菊：讓民進黨有更多反省

台灣總統府秘書長陳菊、民進黨主席卓榮泰等人今天（10日）出席《傅正日記1950年代（1950-59）》新書發表會，傅正曾在台灣白色恐怖時期參與兩次組黨，一次是1960年協助雷震籌組「中國民主黨」而入獄，另一次則協助促成秘密組黨十人小組，終催生出1986年9月28日民進黨的誕生。

陳菊在致詞時表示，她非常關心傅正日記的出版，日記當中對民進黨建黨歷程的描述鉅細靡遺，她希望日記出版能使民進黨有更多反省，也希望民進黨能在明年向社會大眾說明，對過往那些自由民主有極大貢獻的人，究竟「我們做了甚麼，我們準備要做甚麼」，以及如何讓下一代了解這段歷史的重要性，並知道自由民主是經過許多人努力與付出才有今日成果，「不是從天上掉下來」。

《傅正日記1950年代（1950-59）》新書發表會。（譚英瑛攝）

傅正日記新書發表會策劃小組希望透過這9本《傅正日記》的出版，尋求出版傅正全集、相關講座、成立傅正紀念館與傅正研究中心，以及尋求成立雷震傅正紀念公園的可能性，並希望能在2021年為傅正逝世30周年紀念展現豐碩的研究成果。

台灣政府近日因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的紓困政策因為計劃不周等因素反惹民怨，雖然行政院長蘇貞昌已道歉，但爭議依舊未休。對此，陳菊出席發表會接受記者聯訪時為蘇緩頰，稱政府政策無法做到一百分，「請大家多多諒解」，她更表示，蘇貞昌做事非常認真、歷練非常豐富，使人民對於紓困的評價非常正面。

陳菊出席新書發表會。（譚英瑛攝）

至於紓困之亂，陳菊表示，她曾任台北市社會局長，覺得一個政策無法讓人民百分百滿意，若政策當中有何不足，政府也會立即更正，希望人民多諒解。隨後進場的卓榮泰則表示，希望行政院繼續努力，「要做得更好才行」。

至於是否將於6月6日回高雄參與罷免高雄市長韓國瑜的投票，陳菊說，她尚未決定要不要回家投票，因為目前還不知道那一日的工作行程，不過她認為這次投票是非常重要的公民運動，不論是挺韓、罷韓方都非常努力，屆時只要時間許可，她將返家投票。

5月8日，蔡英文協同蘇貞昌、陳菊、府副秘書長李俊俋共同召開記者會，宣布蘇貞昌將續任閣揆。（蔡英文Facebook）

5月20日將連任台灣總統的蔡英文於日前正式宣布，蘇貞昌將於她新的任期續任行政院長。面對傳媒連番臆測陳菊是否將於5月20日之後轉任監察院院長，陳菊今天（10日）僅表示，監察院長一職提名為總統職權，目前自己還任職於總統府。