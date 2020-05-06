台央行發行蔡英文就職紀念幣　未用競選標語降低政治敏感

台灣中央銀行今天（6日）召開記者會，由該行發行局公布蔡英文第二任就職紀念幣發行事宜，這也是2020年春節以後，兩岸首度發行紀念幣。

台灣中央銀行發行局局長施遵驊介紹，這次發行的「中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣」，分為金銀幣兩款，重量皆為1盎司（31.1035公克），發行數量金幣為1萬枚、銀幣為5萬枚；金幣面額新台幣2000元、銀幣面額為200元。售價部分，金幣為新台幣56,000元、銀幣為1,600元。金幣售價為央行有史以來最高定價。

台灣央行發行局局長施遵驊介紹蔡英文就職紀念幣發行事宜。（廖士鋒／多維新聞）

比較特別的是，與蔡英文第一任相較，第二任就職紀念幣並無「點亮台灣」（Taiwan UP）的競選標語，僅有加註「2020」，大部分元素轉歸李登輝以降的主要設計，包含台總統府府徽、面額、成色、重量以及「COMMEMORATING THE 20 MAY 2020 INAUGURATION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN) 」。外包裝則是印有「榮典之璽」的紙製盒子。

多維記者詢問，此次意象與2016年相較，並無使用「競選標語」，系受到何種因素影響？施遵驊表示這是非常內行的問題，意象設計乃是得到總統府許可，他表示台灣政治環境「畢竟不一樣」，用「2020」意念比較合適，言下之意，即是蔡英文有意在紀念幣上降低政治敏感度。

紀念金、銀幣正面主題圖案為台灣總統蔡英文與準副總統賴清德肖像。（中央社）

施遵驊也指出，此次發行紀念幣將採新模式，由網絡預購與現場排隊兩種管道並行，立場一向較為保守的台灣央行此次辦理網絡在線申購，雖然有希望年輕人購買的考慮，但也是受到防疫所需，試圖減少社交接觸的影響。

至於售價皆遠高於市場貴金屬價格，施遵驊強調，售價相對於含包裝等的所有成本，「幾乎是沒有任何利潤」、「中央銀行不是以賺錢為目的的金融機構」、「物美價廉」，然則實際上，台灣央行的年度預算表，每年都因為發售生肖套幣與其他紀念幣，而有數千萬台幣的收入，台灣中央銀行從來沒有因為發行紀念幣而虧損，對央行來說，不賠比不賺重要。

為慶祝庚子鼠年，中國人民銀行在1月17日發行一套賀歲普通紀念幣，面額為10元（人民幣）。（資料圖片）

發行紀念幣一向是兩岸央行盈餘的重要渠道之一，尤其是中國人民銀行。但是，近年來兩岸政治題材紀念幣相當不受民眾喜愛，二級市場往往會有所折價，反而是文化題材紀念幣還有一定的熱度與升值性，但是台灣央行並不願至於蔡英文就職紀念幣，由於是史上最高票（817萬票）勝選，也值得關注已經日漸萎縮的台灣集幣群體，會有如何反響。

2020年為庚子鼠年，此前兩岸與世界各主要鑄幣廠都發行了鼠年貴金屬紀念幣，而新冠肺炎疫情爆發後，中國人民銀行2020年至今僅在春節前發行「賀歲銀幣」，原於3月、4月發行的「2020年吉祥文化紀念幣」、「紫禁城建城600年紀念幣」皆延宕，目前尚未有確切的發行日期，所以此次台灣央行發行的就職紀念幣，就成為兩岸官方自春節後首度發行紀念幣，相信中國大陸延宕兩個月之久的發行計劃，會因這次為台灣央行的動作，而受到大陸集幣人口更大的壓力。