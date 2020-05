台央行發行蔡英文就職紀念幣　未用競選標語降低政治敏感

台灣中央銀行今天(6日)召開記者會,由該行發行局公布蔡英文第二任就職紀念幣發行事宜,這也是2020年春節以後,兩岸首度發行紀念幣。

台灣中央銀行發行局局長施遵驊介紹,這次發行的「中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣」,分為金銀幣兩款,重量皆為1盎司(31.1035公克),發行數量金幣為1萬枚、銀幣為5萬枚;金幣面額新台幣2000元、銀幣面額為200元。售價部分,金幣為新台幣56,000元、銀幣為1,600元。金幣售價為央行有史以來最高定價。

台灣央行發行局局長施遵驊介紹蔡英文就職紀念幣發行事宜。(廖士鋒/多維新聞)

比較特別的是,與蔡英文第一任相較,第二任就職紀念幣並無「點亮台灣」(Taiwan UP)的競選標語,僅有加註「2020」,大部分元素轉歸李登輝以降的主要設計,包含台總統府府徽、面額、成色、重量以及「COMMEMORATING THE 20 MAY 2020 INAUGURATION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN) 」。外包裝則是印有「榮典之璽」的紙製盒子。

多維記者詢問,此次意象與2016年相較,並無使用「競選標語」,系受到何種因素影響?施遵驊表示這是非常內行的問題,意象設計乃是得到總統府許可,他表示台灣政治環境「畢竟不一樣」,用「2020」意念比較合適,言下之意,即是蔡英文有意在紀念幣上降低政治敏感度。

紀念金、銀幣正面主題圖案為台灣總統蔡英文與準副總統賴清德肖像。(中央社)

施遵驊也指出,此次發行紀念幣將採新模式,由網絡預購與現場排隊兩種管道並行,立場一向較為保守的台灣央行此次辦理網絡在線申購,雖然有希望年輕人購買的考慮,但也是受到防疫所需,試圖減少社交接觸的影響。

至於售價皆遠高於市場貴金屬價格,施遵驊強調,售價相對於含包裝等的所有成本,「幾乎是沒有任何利潤」、「中央銀行不是以賺錢為目的的金融機構」、「物美價廉」,然則實際上,台灣央行的年度預算表,每年都因為發售生肖套幣與其他紀念幣,而有數千萬台幣的收入,台灣中央銀行從來沒有因為發行紀念幣而虧損,對央行來說,不賠比不賺重要。

為慶祝庚子鼠年,中國人民銀行在1月17日發行一套賀歲普通紀念幣,面額為10元(人民幣)。(資料圖片)

發行紀念幣一向是兩岸央行盈餘的重要渠道之一,尤其是中國人民銀行。但是,近年來兩岸政治題材紀念幣相當不受民眾喜愛,二級市場往往會有所折價,反而是文化題材紀念幣還有一定的熱度與升值性,但是台灣央行並不願至於蔡英文就職紀念幣,由於是史上最高票(817萬票)勝選,也值得關注已經日漸萎縮的台灣集幣群體,會有如何反響。

2020年為庚子鼠年,此前兩岸與世界各主要鑄幣廠都發行了鼠年貴金屬紀念幣,而新冠肺炎疫情爆發後,中國人民銀行2020年至今僅在春節前發行「賀歲銀幣」,原於3月、4月發行的「2020年吉祥文化紀念幣」、「紫禁城建城600年紀念幣」皆延宕,目前尚未有確切的發行日期,所以此次台灣央行發行的就職紀念幣,就成為兩岸官方自春節後首度發行紀念幣,相信中國大陸延宕兩個月之久的發行計劃,會因這次為台灣央行的動作,而受到大陸集幣人口更大的壓力。