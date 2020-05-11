收台辦錢為韓國瑜拉票長沙台商被起訴　台企聯：秋後算帳的恐懼感

大陸長沙台協會長林懷等7人，日前被台灣檢方以拿台辦資金為韓國瑜2020年大選拉票，涉嫌違反總統副總統、公職人員選罷法起訴。對此，湖南台辦、大陸台企聯紛紛反駁，稱是搞白色恐怖、開民主倒車，讓台商有「秋後算帳的恐懼感」。 有台商接受《多維新聞》訪問時也表示，大陸地方贊助台協活動是幾十年來就存在的，將此與賄選畫上等號，太過牽強。同時，若此案定罪，會讓台商覺得「以後說話都會害怕」，沒有付諸實現的討論，都可能成為起訴證據，將引起「寒蟬效應」。

上海台協副會長蔡世明表示，從2019年的《反滲透法》到現在台商被起訴，一系列作法就是要切斷大陸台商回台參與台灣政治的意願，希望大陸台商不要「干擾」台灣政治。（楊家鑫／多維新聞）

5月8日，台灣檢方以拿湖南台辦資金為韓國瑜拉票，違反《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》等罪，起訴大陸長沙台協會長林懷等7人。並稱這是台灣檢調首度查獲大陸台辦資助介入台灣選舉。

對此，湖南台辦5月9日發聲明強調，省市台辦每年給予台協組織的經費補助，用於促進兩岸交流、服務台商台企、開展招商引資，符合大陸財政資金申請和撥付規定。「台方炒作省市台辦資助動員台商返台投票純屬捏造」。

大陸台企聯也發聲明指出，廣大台商聞此深感震驚、甚為不平。為台商返台參加選舉、行使民主權利做一些力所能及的事，歷來都是台協的會務之一，也是眾所周知的事。台企聯稱，每逢台灣選舉，各種造勢活動及餐會比比皆是，台商作為台灣社會的一員當然也有自己的表達方式。但每位台商都有自己的判斷和主見，投票意向完全由自己決定，不可能因為參加某次活動而改變投票意向。

台企聯呼籲，「台灣當政者慎用公權力，不要打着民主旗號反民主，搞白色恐怖開民主倒車，更不要把台商自發的聯誼活動作過度的政治聯想與解讀，讓廣大台商有被秋後算帳的恐懼感」。盼蔡英文政府還林懷和台商一個公道，不要讓廣大台商寒心。

台企聯榮譽會長丁鯤華接受《多維新聞》訪問時也表示，各地台協每年都有許多活動，舉辦時當地政府都會共襄盛舉，希望促進交流，這種情況下都會贊助一部分費用。他說，大陸地方幫忙台協分擔壓力、贊助活動的情況，不是存在一天，而是這幾十年都存在，如果把這個贊助與賄選畫上等號，這太過牽強，也非常不合理。

丁鯤華認為，台協辦活動若有當地政府贊助，是幾十年來都存在的，強行與賄選畫上等號，太過牽強。（大陸台企聯官網供圖）

另一方面，在兩岸文書驗證並不完備情況下，台灣檢方使用大陸的通聯記錄或餐會數據，作為法律呈堂證供，是否已超過台灣司法管轄權？

對此，上海高朋律師事務所合夥人、上海台協副會長蔡世明接受《多維新聞》訪問時指出，過去兩岸文書要作為真實有效文書，都要通過兩岸文書驗證。而這次台協與台辦之間的請款公文，相信不會是拿到正本，可能是轉述、複印或照片。「從台灣刑事法律角度來講，若檢察官能證實它是真實的話，是否嚴格按照兩岸文書查證程序，我認為不一定。」

他說，然而，法院若將此作為刑事犯罪的證據認定，會讓台商感覺「以後說話都會害怕」，沒有付諸實現的討論，也可能拿出來當作起訴證據，有隨便入人於罪的感覺。

蔡世明強調，這次事件已在台商圈瘋傳，以前還有一部分人對台灣政治存有一定期待，會回去投票，但這麼一搞，「大家會產生一種莫名的恐懼」，為了自保，台商恐怕不敢參與台灣政治。