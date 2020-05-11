台統派大老郁慕明：若中美談攏　台灣瞬間從「棋子」變「棄子」

台媒《中國時報》在5月11日刊登新黨榮譽主席郁慕明的專文，郁慕明在文中指出，蔡英文不會在「謀獨」的道路上有所退讓，畢竟她有817萬（蔡英文2020年台灣總統大選得票數）大軍支持，還有美國撐腰，現在更提出修法、修憲，刪除《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（兩岸條例）中關於「國家統一」等字詞，加速朝「法理台獨」邁進。 不過，郁慕明也認為，等哪天中、美談攏，「棋子」就可以拋棄，台灣瞬間將成為「棄子」。

距離蔡英文連任就職只剩下10天左右，新黨榮譽主席郁慕明感歎，當前兩岸幾乎無人對蔡的就職演說抱有期待。他憂心當中美談攏，台灣將從棋子變棄子。（中央社）

郁慕明在文中指出，距離蔡英文連任就職只剩下10天左右，當前兩岸幾乎無人對蔡的就職演說抱有期待，郁慕明認為，經過一場疫情，台灣「仇中」、「謀獨」已原形畢露，並觸發中國大陸武統聲浪高漲，兩岸擦槍走火隨時可能引爆。

郁慕明強調，蔡英文當然不會在「謀獨」路上有所收斂退讓，因為蔡不僅有817萬大軍支持，還有美國庇護撐腰，所以敢狂言「準備好戰爭」，現在更提出修法、修憲，加速朝「法理台獨」邁進。

郁慕明分析，美國方面雖然通過各種法案看似高調挺台灣，其實美國大可以乾脆一點直接與台灣建交，承認台灣是一個主權國家，但事實上，美國並未這麼做。郁慕明認為，美國特朗普政府力挺台灣，並非為了「民主價值」，也不是為了台灣對美國而言有多少「戰略價值」，而是純粹給中國大陸的崛起出難題，阻擋正在崛起的中國大陸。

郁慕明認為，蔡英文有817萬票及美國撐腰，不可能在「謀獨」路上有所收斂退讓。（新華社）

郁慕明指出，在此情況下，台灣將面臨兩種可能。第一，儘管美國不樂見中國大陸崛起，但受自身國力所限，加上與中國大陸共同利益制約，只能維持既競爭又合作的關係，在這種情況下，因此，當哪天中、美談攏了，台灣這顆「棋子」就可以拋棄，瞬間成為「棄子」。

郁慕明表示，第二種情況比「棄子」更危險，那就是當中美衝突超過可談判的範圍，雙方戰場當然就在台灣，若中、美真的鬧翻，充當馬前卒的台灣不僅首當其衝，更可能成為美國「反中」的替死鬼。