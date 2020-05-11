民進黨立委提案刪國家統一條文　獨派大老辜寬敏：仍需制憲

台灣民進黨立法委員蔡易餘日前提案，將兩岸人民關係條例中「國家統一前」的文字修改為「因應國家發展」。 對此，台獨組織台灣制憲基金會今日（11日）透過新聞稿向蔡易餘表達肯定。不過，身為獨派大老的該基金會董事長辜寬敏仍強調，台灣現行《憲法》放入「大中國意識」，建構了一個「包含中國的虛構領土」，完全不適用於當今的台灣社會與國家治理，仍需要制定一部新《憲法》，才能「逐步成為正常的民主國家」。

儘管發布新聞稿肯定民進黨立委嘗試刪除「國家統一前」的條文，但辜寬敏仍強調，台灣需要制定一部新《憲法》。（洪嘉徽攝）

台灣制憲基金會新聞稿指出，肯定蔡易餘等立委在立法院以修法方式為「台灣國家正常化」所做努力，然而揭示「國家統一」作為台灣唯一最終目標的，不只存在於兩岸人民關係條例而已，更明示於現行《憲法》當中，憲法增修條文前言就載明「為因應國家統一前之需要」等文字，凸顯現行《憲法》本質乃是追求統一的「一中憲法」。

民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、陳亭妃等人日前提案擬刪除兩岸條例中「國家統一」字句。（截圖）

辜寬敏表示，台現行《憲法》造成政治上極大的紛亂，阻礙台灣走向國際社會。因此，台灣需要制定一部新《憲法》，讓人民的國家意識與國民意識逐漸凝聚。

基金會執行長林宜正表示，「台灣人民的常識都知道，台灣與中國是兩個不同的國家」，但台現行《憲法》是「一中憲法」，抱持着大中國的規格，維繫中華民國法統的假象，束縛台灣的生存與發展，如果不予改變，台灣將難以擺脱內外困境。