修法刪國家統一遭批為謀獨鋪路　民進黨立委：對國台辦憤怒感不解

台灣民進黨立法委員蔡易餘、莊瑞雄、陳亭妃等人日前提案擬刪除《兩岸人民關係條例》當中的「國家統一」字句。 大陸國台辦昨天（9日）表示，上述做法是在「謀獨的道路上飆車」。對此，提案人之一的蔡易餘表示，對國台辦的憤怒感到不解，「難道中國這麼想被我們統一，投奔自由台灣嗎？」

民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、陳亭妃等人日前提案擬刪除兩岸條例中「國家統一」字句。（立法院）

民進黨籍立委蔡易餘提案將兩岸條例中「國家統一」字眼改為「因應國家發展」，於上周五（8日）在立法院院會交付內政委員會審查。此舉引國台辦發言人馬曉光警吿回應，稱「台獨分裂勢力，不要低估14億中國人民維護國家主權和領土完整的堅強意志和堅定決心」，「不斷試圖挑戰大陸的底線，是極其危險的」，「國台辦注意到有關報道，正密切關注事態發展」。

蔡易餘表示，對國台辦的憤怒感到不解，「難道中國這麼想被我們統一，投奔自由台灣嗎？」（資料圖片）

對於國台辦的示警，蔡易餘於昨晚表示，他的修憲主張為「無論是統一、獨立、繼續維持現狀，都是這個國家發展的可能性選項」，眾人必須尊重全台2300萬人的「民族自決」，憲法增修條文卻只提供「國家統一」單一選項，不符合台灣發展的多元性選擇，此提案並未放棄台灣與中國大陸統一的可能性，只是將其納入考量。

他並表示，對國台辦的憤怒感到不解，「難道中國這麼想被我們統一，投奔自由台灣嗎？」

立法院一讀通過修訂《兩岸人民關係條例》，已交付內政委員會審查。（洪嘉徽攝）

陸委會：兩岸政策立場不變

此外，陸委會8日晚間曾回應提案，稱行政部門尊重立法院的提案權，但政府兩岸政策立場沒有改變，會密切注意各界意見。陸委會指，總體而言政府的兩岸政策立場一貫而明確，努力維持兩岸和平穩定現狀，也全力捍衛國家主權；實作面上，則依據憲法、兩岸條例及其他法律處理兩岸事務，以維護台海和平穩定現狀。