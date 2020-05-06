中國常駐聯合國代表團：已繳清會費3.36億美元　向世衛捐款5千萬

中國常駐聯合國代表團周二（5日）發布消息稱，中國於周一（4日）向聯合國繳納2020年會費餘款，目前已全額繳納全年會費，共計約3.36億美元（約合26億港元），並指這「充分體現了中國對聯合國的支持」。

聯合國總部外，懸掛着成員國的國旗。所有成員國均需按自己的經濟狀況繳付一定的會費，繳交的會費多少亦反映了該成員國在聯會國上的影響力。（視覺中國）

中國常駐團方面指出，中國是聯合國第二大會費國，一向積極履行財政義務，支持聯合國及其專門機構作用，支持多邊主義，又稱聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）對中國足額繳納聯合國會費表示高度評價。

常駐團又表示，在當前新冠肺炎疫情背景下，各國應當以實際行動體現對聯合國及其專門機構的支持。世界衛生組織（WHO）在抗擊全球疫情中具有核心作用，中國積極支持世衛組織，已宣布在此前向世衛組織捐款2000萬美元（約合1.5億港元）基礎上，再追加3000萬元（約合2.3億港元）捐款，用於疫情防控、支持發展中國家衛生體系建設等工作。

世界衛生組織的資金來自於「評定會費」與「自願捐款」。前者是WHO成員國所繳納的費用，會根據其財富與人口狀況計算；後者來自成員國及其他合作夥伴，佔組織籌資總額75%以上。（路透社）

據此前報道，美國總統特朗普（Donald Trump）上月14日宣布暫停對世衛組織的財務支援。從世衛捐款資料看來，目前美國是世衛最大「金主」，2019年捐款超過4億美元（約合31億港元），然而它尚欠WHO會費約2億美元（約15.6億港元）仍未繳清。

（綜合報道）