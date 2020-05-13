出口成長貢獻大　台灣前經濟部長尹啟銘：大陸因素不可或缺

隨著美中貿易戰、新冠肺炎影響全球化進展，台灣內部不斷出現與大陸經濟「脱鈎」的議論。對此，台灣前經濟部長尹啟銘表示，2000年以來，台灣進入以出口帶動經濟成長的時代，其中最大動力來自大陸，已是台灣經濟發展不可或缺的要素。台灣、大陸和其他海外地區三者鼎立，構成台商最佳的全球佈局，一旦被破壞，勢將對台灣經濟帶來嚴重的負面衝擊。

尹啟銘（右）指出，兩岸貿易已成為驅動台灣經濟成長的重要力量，大陸已是台灣經濟發展不可或缺的要素。圖為2015年尹啟銘出席「挺柱台灣競爭力--改變證所税」政策記者會，左為前國民黨主席洪秀柱。（多維新聞）

綜合台灣《中國時報》等報道，當地時間5月13日，中華大學講座教授尹啟銘發表評論指出，1980年代初期，台灣對美出口持續快速增長、貿易順差不斷攀升。1984年，美國佔台出口比重高達48.8%，對美貿易順差98億美元，高於我總貿易順差85億。

在美國龐大壓力之下，新台幣持續升值，產業界出口競爭力嚴重下挫；同時又面臨薪資上漲、勞工短缺、環保意識興起的壓力，肇致台灣投資經營環境惡化，企業陷入走投無路的困境。

尹啟銘表示，鑑於諸多因素考慮，1990年10月台政府開放3353項產品可對大陸間接投資，且都是勞力密集產品，讓掙扎在生存邊緣的廠商找到了一線生機。

他指出，開放台商赴大陸投資迄今整整30年，對企業而言，大陸是生產基地也是重要的市場機會。台商外銷訂單海外生產比重2002年僅19.3%，2012年升至50.9%、2019年52.3%，其中絕大部分集中在大陸；不久前，大陸前10大出口企業台商就佔了8家，全為信息電子產業，對台灣企業的成長產生巨大帶動力量。

而隨着大陸內需市場的快速發展，前往大陸投資的企業從2000年開始也從製造業分散到服務業，製造業佔比從近90%降至66%。至去年底，台灣上市上櫃企業中赴大陸投資者佔74.5%，累計匯回金額佔原始投資比例從2012年的8.9%提高到19.5%，顯示兩岸經貿聯結度不斷增高，大陸成為台商壯大的重要平台。

兩岸經濟合作架構協定（ECFA）2020年將屆滿10年，在兩岸對立激化當下，其存廢受到關注。圖為蔡英文2009年參與反ECFA公投。（中央社）

同時，由於台商到大陸建立生產基地，對台灣出口到大陸起了拉動效用。自1991年至2019年間，台灣對外貿易總順差為6874億美元，平均每年237億；但台灣對大陸貿易順差則高達1兆4044億美元，平均每年484億，為前項總貿易順差的2倍，成為台灣賺取外匯最主要的來源。

若以蔡政府執政這4年來看，台灣從大陸和香港賺了3014億美元貿易順差，同期間台灣對外貿易順差總額僅2010億；此外，大陸是台灣第一大進口來源，佔台灣進口比重高達20%，其中許多是台灣出口供應鏈重要物資。換言之，兩岸貿易已成為驅動台灣經濟成長的重要力量。

尹啟銘指出，從2000年起，台灣內部需求成長趨緩，恰逢全球化快速發展，台灣進入以出口帶動經濟成長的時代，輸出佔國內生產毛額（GDP）的比重於2004年突破60%，2006年又來到72%。其中帶動出口成長的動力則來自大陸，大陸和香港佔台灣出口比重由2000年24%快速提升到2007年的41%；以2007年為例，大陸加香港對台灣出口成長的貢獻率達49.5%。足見大陸已是台灣經濟發展不可或缺的要素。

ECFA早收清單包含大量農漁產，如石斑魚，若早收清單取消，將衝擊石斑魚出口競爭力。圖為高雄石斑魚養殖。（中央社）

他強調，有些人擔心台灣經濟過度倚賴大陸，但至2019年底台灣上市上櫃企業赴大陸以外的海外地區投資者亦佔了79.4%，顯示台灣、大陸和其他海外地區三者鼎足而立，構成台商最佳的全球佈局，此種布局態勢在全球變局中高度發揮彈性因應的優勢，一旦被破壞，勢將對台灣經濟帶來嚴重的負面衝擊。