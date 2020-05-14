日外相：台未能參加WHA問題在中國　日將盡力促成台參與

日本外務大臣茂木敏充5月13在日本眾議院外務委員會答詢時，稱讚台灣防疫有成，值得國際社會學習，並表示「台灣無法以觀察員身份參加世界衛生大會（WHA），問題出在中國」，又稱要盡力促成台灣以觀察員身份參會。 對此，台灣外交部表示感謝，並稱盼持續與日方深化疫情情資交換及防疫合作。

日本國會議員質詢茂木敏充時，舉出2009年到2016年台灣得以觀察員身分出席WHA的例子，蔡英文上任至今連續3年未能與會，5月18日起WHA將召開，主張日本一定要努力促成台灣與會，才不至於在防疫時有地理上的空白。

茂木敏充稱，國際間傳染病擴大之際，防疫不能有地理上的空白，日本一貫的立場是支持台灣以觀察員的身份參加世衛大會，並指出這次台灣在防疫上，「就他個人來看，做得相當好」，包括超前佈署進行邊境管制、提出警吿「病毒可能人傳人」。

針對台灣無法參加世衛大會的問題，茂木敏充直言「問題出在中國」，日本這次一定會盡力促成台灣以觀察員身份參加WHA （「できるだけ台湾がオブザーバーとして参加できるよう努力してみたい」）。

對於日本外相茂木敏充的友台言論，台外交部5月14日亦有回應。台外交部發言人歐江安表示，外交部對茂木外務大臣及日本政府支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及堅定的友台情誼表達最深的敬意與謝忱，台灣並盼持續與日方深化疫情情資交換及防疫合作。

她稱，台灣是日本的重要夥伴及珍貴友人，台灣將在既有的堅實友好基礎上，繼續積極深化台日間各項交流與合作，穩健發展雙方互惠互利的夥伴關係。