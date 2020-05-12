美國未提案邀台參加WHA　台外交部緩頰：支持的方式很多

世界衛生大會（WHA）將於5月18日透過視頻會議方式舉行，台灣能否借勢以觀察員身分重返WHA會場，成為本屆WHA關注焦點。美國此前遊說多國支持台灣參加世衛組織及世衛大會，然而正是提案要求邀請台灣參加WHA的13國中，卻不見美國身影。 對此，台灣外交部表示，

台外交部長吳釗燮5月11日於台立法院答詢時，親口承認「美國至今不願在WHA會議中為台灣參與提案，台灣仍須透過友邦為台灣參與提案」，並稱台灣必須與美國和其他支持台灣的邦交國討論出他們認為最合適的方式，若他們認為今（2020）年仍不合適處理，台灣立場太強硬，會有反效果。

對於美國未提案挺台參與WHA，台外交部12日出面緩頰。台外交部發言人歐江安表示，美國支持的方式很多，「提案只是其中一種」，美國曆年來堅定幫助台灣，今（2020）年更發揮領頭羊，台灣表達誠摯感謝。

歐江安說，美國國務卿蓬佩奧已經在5月6日記者會上，公開呼籲世界各國，特別是歐洲國家，共同支持台灣以觀察員身分參與WHA以及所有聯合國（UN）相關場域，同時蓬佩奧也要求世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞邀請台灣參加WHA，並點出譚德塞有權邀請台灣與會，正如同譚德塞之前的秘書長所為，外交部再次對蓬佩奧的公開支持表達誠摯感謝。

歐江安進一步表示，美國這次帶領眾多國家，公開表達對台灣的支持，「所以支持有很多種」，每個國家會選定不同的方式來表達支持，台灣都表示尊重也表示感謝，美國參眾兩院亦有重量級的議員寫信給超過55個國家的行政首長，呼籲他們支持台灣參加WHO，「這是史上第一次，也是前所未見、意義非凡的，有美國國會重量級議員公開力挺台灣」。