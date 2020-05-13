【新冠肺炎】外交部：台當局「以疫謀獨」　新西蘭「造謠生事」

新冠肺炎疫情持續，本月18日以視訊方式召開的世界衛生大會（WHA）將討論相關議題，而美國、澳洲、新西蘭等國均表示支持台灣參加WHA。 中國外交部發言人趙立堅11日表示，台灣方面炒作參加WHA是「以疫謀獨」，是徹頭徹尾的政治操弄。 此外，針對新西蘭方面早前發表言論稱中方不准備阻礙新西蘭提議台灣重返世衛大會，趙立堅批評有關言論嚴重違反一個中國原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，希望新有關人士停止造謠生事。

在11日中國外交部記者會上，有記者提問，據報道，近日，新西蘭副總理兼外長彼得斯宣（Winston Peters）稱新方支持台灣作為觀察員重返世衛大會，他還稱，中方高層曾向其保證，新方決定不會受到任何阻礙，中方對此有何回應？

趙立堅回應表示，新西蘭方面有關涉台錯誤言論嚴重違反一個中國原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向新方提出嚴正交涉。

新西蘭副總理兼外長彼得斯宣（Winston Peters）。（網絡圖片）

趙立堅說，在中國台灣地區參與世衛組織活動問題上，中方的立場是明確和一貫的，即必須按照一個中國原則來處理，在符合一個中國原則的前提下，中國中央政府已經對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，確保無論是島內還是國際上發生公共衛生事件，台灣地區都可以及時有效應對。他說，台灣當局此時炒作所謂參加世衛組織活動、重返世衛大會，其真實目的就是「以疫謀獨」，是徹頭徹尾的政治操弄。

趙立堅說，中方敦促新西蘭方面切實恪守一個中國原則，立即停止在涉台問題上的錯誤言行，以免損害中新關係。

「關於彼得斯聲稱所謂中方領導人做過什麼『保證』，我不知道他是怎麼產生的這樣的錯覺？」趙立堅說，「我要指出，中方致力於同新西蘭在相互尊重、平等相待基礎上發展友好合作關係，但我們維護國家主權獨立和領土完整的決心是堅定不移的，在涉及中國核心利益的問題上，任何人都不應抱有幻想。希望新有關人士停止造謠生事，多做有益於兩國互信與合作的事，而不是相反。」

值得注意的是，美國美中經濟與安全評估委員會5月12日發表報告，指出世界衛生組織因為北京的壓力而排除台灣，損害全球衛生，美國眾議院外交委員會則同日發聲明支持台灣參與世界衛生大會。不過，美國至今不願在世衛大會中為台灣的參與提案。