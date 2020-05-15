蔡英文5.20再度兼任黨魁　宣布林錫耀接任民進黨秘書長

隨着5月20日第二任期將至，同步接任民進黨主席的蔡英文也開始著手黨務佈局，蔡英文5月14日晚間在臉書（Facebook）宣布，下一個民進黨主席任期，她將邀請前行政院副院長林錫耀擔任民進黨秘書長，由林錫耀著手部署黨部團隊，並展開黨務交接工作。蔡英文強調，無論在民進黨光榮或低潮的時候，林錫耀都與民進黨並肩同行，也一直和她並肩奮戰，「是我們的福星，也是我們的智多星，是我們值得信賴的好夥伴」。

林錫耀（右一）個性低調鮮少接受媒體採訪，多次幫蔡英文操盤選舉，被視為蔡英文2020年選戰的三大軍師之一。（資料圖片）

蔡英文指出，5月20日民進黨將進行黨主席交接，她要特別感謝現任黨主席卓榮泰，在民進黨最艱難時刻挺身而出，承擔了民進黨反省、蜕變、再前進的重責大任，卓榮泰和現任黨秘書長羅文嘉，帶領度過一關又一關的挑戰。「2020年勝選，一起守住了台灣的民主自由，817萬張選票的託付，是代表台灣人民對民進黨的期待，更是民進黨肩上的責任」。

蔡英文宣布，在她的下一個黨主席任期，將邀請林錫耀擔任民進黨秘書長，由林錫耀著手部署黨部團隊，並展開黨務交接工作。蔡英文並提及，林錫耀從年輕時投入環保工作，到最年輕的環保局長，擔任過台灣省議員、台北縣副縣長、代理縣長，也歷任了行政院政務委員和行政院副院長，不只歷練完整，且無論在民進黨光榮或低潮的時候，林錫耀都與民進黨並肩同行，也一直和她並肩奮戰，她相信林錫耀對這份工作，不用摸索就可以立刻上手。

5月20日民進黨將進行黨主席交接，現任黨主席卓榮泰卸任。（中央社）

蔡英文表示，新一屆的黨主席任期即將展開，民進黨是執政黨，她期盼民進黨人不要忘記過去的深刻檢討，記得民眾給他們的深切期待，民主進步是黨名，守護台灣的民主，讓台灣更進步，是民進黨的價值與責任；民進黨要持續與社會鏈接對話，要回應民意與基層同心，要擴大栽培年輕世代的優秀人才，要深化未來的政策願景論述，要讓民眾繼續信賴民進黨，是民進黨下階段任務與使命。

蔡英文最後再次感謝卓榮泰，「大師兄辛苦了」，因為卓榮泰的承擔，讓民進黨站穩步伐，一步一步邁向光榮的第二個執政任期，而民進黨會繼續向前行。

黨政人士也指出，蔡英文在5月14日當晚於官邸邀請卓榮泰一起用晚餐，林錫耀也在場，蔡英文特別借該場合，感謝卓榮泰一年來率領黨務工作的辛勞。