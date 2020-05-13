民進黨立委：刪「國家統一」修法提案　未向蔡英文報吿

在台灣，民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、陳亭妃等人日前提案擬刪除《兩岸人民關係條例》當中的「國家統一」字句，遭大陸國台辦5月9日指是在「謀獨的道路上飈車」。 對此，蔡易餘於5月13日受訪時表示，基於台灣未來發展有各種可能，故《中華民國憲法增修條文》不應將台灣的未來僅限在「國家統一」前，而他也坦言，自己並沒有在提案前向台總統蔡英文報吿。

民進黨立委蔡易餘（右）向黃暐瀚解釋，他為何提出具刪「國家統一」修法提案。（POP radio《POP撞新聞》）

蔡易餘13日接受電台專訪，自稱提案是為因應之後可能出現的修憲議題討論，除了目前朝野共識性高的「十八歲公民權下修」之外，朝野也應對台灣國家定位進行討論。由於修改《中華民國憲法增修條文》的所需聯署人數較多，故與兩岸條例相配合的修憲提案將於5月15立法院會上完成交付委員會的程序。

對於刪除「國家統一」恐將惡化兩岸關係的社會疑慮，蔡易餘認為，未來台灣的國家定位不應僅限在「國家統一前」。為此，他主張將憲法增修條文中的「國家統一」變更為「國家發展」，蔡易餘強調「發展」一詞涵蓋台灣未來各種國家發展的可能性，同時也保留、尊重台灣人追求「統一」的共同決定與可能性。

面對來自國台辦的批評，蔡易餘則說，自己被中國大陸的「跳腳」反應嚇一跳，畢竟兩岸條例訂定「國家統一」，代表中華民國統一中國，才會有所謂的「大陸地區」，如今他想刪除對中國敏感的字眼，國台辦卻跳腳，這不就代表中國大陸想要被台灣統一？如果中國大陸希望台灣來解救14億苦難同胞，「那趕快跟我們講，我們也願意去解救」。

至於被問到提案前是否已向蔡英文報吿，蔡易餘則說沒有，一來是不覺得這事情應該要向蔡英文討論，再者他也是基於立委職權進行提案，而這是他個人主張，並希望朝野真正討論修憲時，切勿只狹隘地討論「18歲公民權下修」，畢竟國家定位議題也需要被討論。