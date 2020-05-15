捷克參議院通過決議　建議世衛邀請台灣參與WHA

台灣外交部周四（14日）表示，捷克參議院兩個委員會周三（13日）創捷克國會首例，分別通過決議案，建議世界衛生組織（WHO）秘書長邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），並籲請捷克政府支持台灣參與WHO。

據台媒報道，WHA將於18至19日以視訊會議形式舉行，台灣迄今未接獲與會邀請函。台灣曾在2009至2016年連續8年期間受WHO秘書長邀請，以觀察員身分與會。不過，WHO秘書處近日屢以會員國「缺乏政治共識」為由，說明今年無法邀請台灣參與WHA。

台灣外交部周四晚間發布新聞稿指出，捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」及「衛生暨社會政策委員會」周三分別通過決議案，支持台灣參與WHO及WHA，並籲請捷克政府支持。此為捷克國會相關委員會近年來首度通過決議案支持台灣參與WHO，甚具意義。

捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪（中）發起支持台灣參加WHA的決議案。（資料圖片/路透社）

台灣外交部指出，決議案由友台的捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪（Pavel Fischer），以及「衛生暨社會政策委員會」主席賀社（Marek Hilšer）發起，獲委員會成員高度支持，充分展現捷克國會對台灣的堅定友誼，對此表示誠摯感謝，並期待WHO傾聽各界民意，基於科學專業，以務實態度回應，而不應任由特定會員國進行政治操作。

中國大陸外交部發言人趙立堅周四則表示，今年WHA將討論新冠疫情、選舉執委會委員等必要議題，議程大幅縮減。個別國家卻執意討論涉台提案，其目的是嚴重干擾大會進程、破壞國際抗疫合作，包括中方在內的國際社會對此堅決反對。

趙立堅強調，台灣參加WHA必須按照一個中國原則處理，中央政府對台灣地區參與全球衞生事務作出妥善安排，台灣不存在所謂「國際防疫缺口」的問題。世衞大會連續多年拒絕少數國家提交的涉台提案，充分反映了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識。

（綜合報道）