洪秀柱：兩岸共謀統一，才是「九二共識」核心價值

高票連任的蔡英文即將於5月20日展開第二任期，就職當天演說如何表述兩岸關係，受到輿論關注；另一方面，國民黨敗選後，黨內瀰漫着應對兩岸論述進行改革的聲音，國民黨的變化是否還能牽動兩岸局勢的變化，同樣受到矚目。 針對「九二共識」的核心價值、國民黨是否對「一中原則」產生動搖等議題，《多維新聞》專訪國民黨前主席洪秀柱進行探討。專訪共分上下兩篇，本篇為上篇。

洪秀柱認為，國民黨需要與時俱進、需要改革，但有些核心價值不能變，變了就不是中國國民黨了。（楊騰凱／多維新聞）

共謀統一的一中原則是共識

談及「九二共識」的核心價值，洪秀柱指出，簡單來說，1992年兩岸香港會談並沒有結論，但事後大陸海協會與台灣海基會的函電往來，都白紙黑字寫道「兩岸都堅持一個中國的原則」、「努力謀求國家的統一」，這是歷史事實。「我們當時是依循國統會的國統綱領回復」。

她說，不過但書（補充條文）就不一樣，我們認為對「一個中國」的涵義認知各有不同，所以叫「一中各表」，雙方同意以口頭方式各自表述「一個中國」原則，我們的表述就是中華民國。那他們認為，那一次會談只是為事務性協商做準備，不牽扯政治內涵，「一個中國」的涵義以後協商再說，所以叫「一中不表」。

1992年11月台灣海基會和大陸海協會達成以「一個中國」為原則的「九二共識」，基於此基礎而有了1993年著名的新加坡「汪辜會談」。（多維新聞）

洪秀柱表示，一個但書形成「各表」與「不表」，嚴格來說，這只是一個附件，沒有共識，真正的共識是前面說的「一個中國」原則與「謀求國家的統一」。

她強調，「九二共識」的核心價值就是兩岸一個求同存異的政治互信基礎，也就是「一個中國」原則、共同謀求未來統一的共識，這關乎兩岸關係發展。而「一中不表」與「一中各表」，則關乎兩岸政治定位，沒有做最後決定。2000年蘇起把會談到函電往來的這段過程，給了一個名字叫「九二共識」。

2015年馬英九與習近平會面是兩岸歷史重要節點，然而兩岸政治定位問題卻遲遲無法取得共識。（Getty）

「一中同表」想跨過兩岸深水區

關於洪秀柱過去曾主張「一中同表」，被批評是「賣台」，她指出，所謂「一中同表」，是指兩岸主權宣示是重疊的，「大陸主權宣示包括台澎金馬，我們主權宣示包括中國大陸」，但兩岸的憲政治權是分立的，這才是兩岸的法理現狀。

洪秀柱表示，提出「一中同表」，是認為兩岸不能停在「只經不政」、「只易不難」的地步，不能只停留在「一個中國」原則、共謀未來統一的層次，而必須要往深水區跨過去，亦即雙方政治定位該怎麼辦。

她表示，簡單來說，依照上述法理現狀，兩岸是整個中國的一部分，所以兩岸關係是整個中國的內部關係，不是國際關係，也不是內政關係。所以共同表述這一政治定位，就是「一中同表」，表示雙方主權宣誓重疊，但憲政治權分開。

她說，這樣兩岸才能繼續去談和平協議、國際參與、軍事互信等事情，一步步來，才能達到最後的目標。「提出這個看法，也是為了台灣未來生存發展」。

不過，洪秀柱感歎，「但誰聽呢？」，她說，一聽到「一中同表」，就是以為我要把台灣變中華人民共和國、賣台。現在很多台灣人認為「一中」涵義不是指中華民國，其實就是自己放棄，兩岸過去長期爭奪中國的代表權，不要忘記中華民國是聯合國創始會員國，只是大陸現在佔走位子。

至於1992年到2020年兩岸實力發生巨大消長，以「九二共識」作為基礎，如何確保雙方權力關係保持對等？洪秀柱則表示，「如果對自己有信心，而且雙方目標一致的話，就沒有什麼你大我小。雙方有共同的願景，就是共同謀求未來統一，而且我們認為彼此是一家人，有手足之情，很多事情就好談」。

新上任的國民黨主席江啟臣面對大選戰敗，啟動改革委員會，然而對於九二共識調整與否，卻依舊拿不出確切說法。（洪嘉徽／多維新聞）

國民黨「一中」核心價值不能變

另一方面，「九二共識」在2019年習近平提出「兩制台灣方案」後，被與「一國兩制」畫上等號，並成為民進黨2020年台灣總統大選的主打議題。對此，洪秀柱痛批，這完全是選舉操作，是國家機器在說謊，大家又不去深究，鋪天蓋地的說謊，兩者「八竿子打不着」。

她也批評，國民黨過去沒有把「九二共識」說明清楚，這是國民黨必須反省的地方。這麼多年來，國民黨從來沒有好好掌握話語權，去吿訴民眾、去教育黨員同志。「你說不清楚、講不明白，搞到今天，連自己內部的人都對此產生質疑」。

洪秀柱強調，大家都認同要改革，也樂觀其成，但「九二共識」絕不是敗選因素，講不清說不明才是應該檢討的。隨着時代的不同，黨的運作模式與時俱進，例如數位化、扁平化等等，這些改革完全OK。但某些核心是不能變的，創黨的初衷、路線、核心價值、中心思想、理念不能變，變了就不是中國國民黨了。

洪秀柱提出三點建議，第一，要尊重《中華民國憲法》；第二，要尊重歷史事實，九二共識那段過程的歷史事實；第三，要尊重我們的承諾，一個中國原則、謀求統一的共同承諾。

而關於國民黨中央目前遲疑表態九二共識，是否對「一個中國」產生懷疑？洪秀柱則說，「就是沒出息嘛、笨嘛，國民黨逐漸在喪失自己的話語權，不去積極表述它的正確性，來吿訴民眾，國民黨才是對的，到最後眾口鑠金，民眾都聽對方的，然後再透過教育，形塑社會氛圍，國民黨反而對自己產生懷疑」。

然若國民黨調整「九二共識」核心的「一個中國」原則，國共關係是否因此「地動山搖」？洪秀柱表示，其實國共關係早已出現裂痕，從吳敦義開始，領導階層互不見面、國共論壇也停開。「如果不尊重自己的憲法、不尊重歷史事實，你的承諾也可以譭棄，那你就已經不是中國國民黨了」。

隨著兩岸對立氛圍上升，雙方也不斷軍演備戰，以鞏固內部信心。圖為台灣F16V戰機起飛。（中央社）

洪秀柱指出，民進黨很多事情都不斷激怒中共，然而在這些年的課綱教育下，「人造獨」們對於背後的危險性沒有感覺。一部分也是大陸不願意輕啟戰端，畢竟國共內戰教訓已經夠慘痛了。

她表示，但不要認為會繼續這樣下去，有一天或許會發生變化。而今台灣甘願做美國的看門狗、應聲蟲，蔡英文說台灣也可以當棋手，那是太自我膨脹。又說如果大陸打台灣，大陸也會付出慘痛代價，但問題是，台灣也灰飛煙滅了，倒霉的還是老百姓。

她說，「應該註記那些喊台獨的人，不要老是詛咒別人孩子去死，要死一起死，打仗時優先派他們上戰場，不要到時候拍拍屁股走人，台灣老百姓就那麼傻嗎？」