江啟臣：台灣外交難脱兩岸　不必否定九二共識

國民黨主席江啟臣在5月14日接受廣播節目訪問，他表示，台灣的外交、國際關係終究脱離不了兩岸關係，當蔡政府想把兩者切開時，便面臨到「零和」問題，就請蔡政府展現突破給大家看。 江還指出，對國民黨而言，其實不必特別否定九二共識存在的事實，以及扮演的角色和功能。

江啟臣在廣播中表示，這次台灣爭取參與WHA過程中，蔡政府確實花了很多心思在國際宣傳及外交動員，可說是歷來宣傳聲量最高的一次，就連美國都拿出很大的動作。不過，江啟臣指出，學國際關係的都知道，美國如果真的要有動作，對國際組織的影響力是非常大的，但台灣能否實際WHA這件事情，怎麼狀況和去年的情形差不多？支持台灣參與的提案，也僅來自台灣友邦。

江啟臣在廣播節目《POP撞新聞》中表示，台灣的外交或國際關係，都脱離不了兩岸關係，不必特別否定九二共識擱置主權爭議的精神與智慧。（《POP撞新聞》供圖）

江啟臣指出，國際關係上常講的一句話，就是「國家利益優先」，美國總統特朗普常說美國優先，如果美國沒辦法在台灣參與WHA的議題上進行提案，也只能說，在「中美關係」與「美台關係」的比較下，「中美關係」對美國的利益，可能還是在上位。

江啟臣強調，大家也不要忘記特朗普前陣子對世衛的態度，他連給世衛的捐助款都不捐了，如果特朗普都不挺世衛，又要怎麼挺台灣參與WHA？這兩者之間是矛盾的。何況，就算台灣前陣子的口罩外交看起來很成功，可是這些收受口罩的國家有沒有幫台灣提案？

江啟臣表示，台灣既然政黨輪替，就代表人民願意嘗試不同的方法，只不過最終仍要面臨結果的檢驗。江啟臣指出，今年民進黨做了那麼多宣傳，結果台灣若仍無法參與，對比馬政府時期的參與，就會讓人感到落差很大。江啟臣感歎，當初馬政府執政八年，在國際宣傳方面坦白講是不成功的，甚至用中華台北的名義參與，總被民進黨消遣，但結果就是確實「實質參與」了。

江啟辰強調，「我們的外交脱離不了兩岸，國際關係也脱離不了兩岸關係。」當然蔡政府想把兩者分開時，就面臨到零和問題。江啟臣也喊話蔡政府，麻煩請實際做出突破給大家看，「如果能有突破，當然也很好。」

至於國民黨的兩岸論述改革方面，江啟辰表示，其實大家不必特別否認九二共識存在的事實，以及扮演的角色和功能，「否則馬政府那八年期間的協議怎麼籤？國際實質參與的空間哪裏來？」

不過江啟臣也認為，經過蔡政府四年執政，兩岸執政的當局，對於兩岸關係的本質、態度顯然是不同的。在這樣的狀況下，國民黨過去與對岸之間的模糊與彈性空間，乃至於九二共識所代表的，「擱置主權爭議的精神與智慧」，能否繼續延續？又要怎麼延續？甚至國民黨經歷2020年台灣總統大選過程的抹紅扭曲後，該如何取得一個令大家支持的兩岸論述，這是討論的重點。