台獨派立委將提案以《中國關係法》取代《兩岸人民條例》

近期民進黨立委與台灣基進黨立委合作提案修改《兩岸人民條例》以及《憲法增修條文》當中的「國家統一前」論述，引起關注，不過，此後遭民進黨高層踩剎車，因而5月15日提案的民進黨立委蔡易餘以配合「既定政策」為由，主動將上述二案都撤回。 但立場更為獨派的台灣基進黨立委陳柏惟並不接受這種「既定政策」，5月16日上午，他在Facebook以「共創台灣主體新框架」為題，發文稱該黨刻正研議「中國關係法」取代《兩岸人民條例》。

台獨立場鮮明的陳柏惟認為，提出《中國關係法》取代《兩岸人民條例》是向中共釋出善意。（Facebook@陳柏惟）

陳柏惟表示，台灣民主化以來，人民認為自己是台灣人、而非中國人的比例穩定上升，在2019年就已達到六成，30歲以下自認是台灣人的更高達83%，各年齡層認同自己是台灣人的比例也都過半，他認為立法院須對台灣下個30年的規劃事先準備。他又指，台灣基進黨認為不該執着於「某時間、事件前後」等法條枝微末節，而應有更明確的法律框架，明確反映台灣人的認同，及國家共同體之主體性。

由此，他提出基於對等尊重、平等互惠原則，更為了促進與鄰國之永續和平、對等往來，「我們願意釋出善意，以全新的《中國關係法》，取代不合時宜之《兩岸人民關係條例》」。

根據其發文內容，「中國關係法」的主要精神在於「重新檢視定義台灣與中國往來有關之事務，也重新檢視台灣處理該事務的主管機關單位」。

陳柏惟稱，長期以來中華人民共和國無法接受被認為是中華民國的一部分，「我們將心比心，也願意推動承認中華人民共和國之主權獨立，讓我們的鄰居不必為了自己的認同，而遭受我國法律之打壓」，如果我們總是不討論，爭議就永遠無法解決，文末他更稱「放手讓彼此自由是更深層的愛」。